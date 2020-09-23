Libya ordusu açıkladı: Wagner paralı askerlerini taşıyan helikopter düştü

Libya ordusu açıkladı: Wagner'e bağlı paralı askerleri taşıyan helikopter düştü
Kaynak: AA
Libya'da Cufra Hava Üssü'ne konuşlu bulunan Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerleri taşıyan helikopterin düştüğü ve içerisindeki mühimmatın patladığı öğrenildi.
Libya ordusu, Sukne bölgesinde Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerleri taşıyan bir helikopterin düştüğünü duyurdu.
Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cufra Askeri Hava Üssü yakınlarındaki Sukne'de yerel saatle 08.00 (TSİ 09.00) sıralarında düşen helikopterin Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerleri taşıdığını belirtti.
Düşen helikopterde bulunan Cufra Askeri Hava ÜssüCufra Askeri Hava Üssüda patladığını kaydeden Dırah, olaya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.
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