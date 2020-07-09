  • BIST
    119006
  • Dolar
    6,8684
  • Euro
    7,7860
  • Altın
    400,0430
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak'ta yeni Başbakan Kazımi'nin güvenlik bürokrasisiyle imtihanı
Müftünün Türkiye çağrısı halkı sokağa döktü! İnanılmaz görüntüler
Medipol Başakşehir şampiyonluğa ilk kez bu kadar yakın
Dört yıl süren soykırımın doruk noktası
Petrosyan'dan Paşinyan'a, Ermenistan'ın Türkiye politikasında değişen bir şey var mı?
5 soruda Afrika'nın paylaşılamayan nehri Nil'deki 'Hedasi Barajı krizi'
O ilde çalışanlarda 2 ayda, 362 işçinin testi pozitif çıktı
Oğlunu ambulansa taşıyan babanın yürek yakan feryatları
Mustafa Şentop: Bunu yapmak zorundayız!
PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı imha edildi
Evlat nöbetinde 14. kavuşma
Görme engelli 3 kardeşin Kur'an aşkı: Dinleyerek ezberledik
"Hibe şartı kaldırılsın"
Altın fiyatları 400 lirayı aştı!
15 yaşındaki İclal Dağcı başarısıyla göz dolduruyor: Kendi imkanlarıyla 5 dil öğrendi
Ünlü iş adamı hayatını kaybetti
Küresel İslami finans varlıklarının değeri 3 trilyon doları aşabilir
Başkentten yılın ilk yarısında 3,6 milyar dolarlık ihracat
20 AB ülkesine ihracat haziranda arttı
Feto'nun yeğenine 'Örgüte yardım ve yataklıktan' 2 yıl 7 ay hapis cezası
Hububat hasadı yüzleri güldürüyor
Şanlıurfa'da incir üretimi 'ilekleme' yöntemiyle artırılacak
Cisse gol krallığı yarışında Sörloth'u geçip zirveye oturdu
Sakarya'da şiddetli bir patlama daha! Vali Kaldırım: 3 şehidimiz 6 yaralımız var
09 Temmuz 2020 Perşembe 13:06:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2020 Perşembe 13:23:00

Libya Müftüsü Türkiye'nin verdiği destekler için halkını sokağa davet etti

ABONE OL

Libya Müftüsü Şeyh Sadık el-Gıryani, Türkiye'nin ülkesinin yanında yer almasını takdir ettiğini belirterek, bu iş birliğine katkı için destek gösterileri düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Libya Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Giryani, Türkiye'nin Libya'ya desteğine överek, yakın zamanda Türkiye'den gelen üst düzey heyetlerin Libya hükümetinin yanında duran açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Giryani, "Libya hükümetinin Türkiye'nin Libya'ya yardımı nedeniyle karşısına çıkan koalisyona yönelik duruşunu takdir etmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Aynı şekilde, Libya'da katıldığı yerel bir televizyon programında konuşan Giryani, Libya içindeki sivil, toplumsal tüm unsurların, Türkiye'nin Libya ile iş birliğini destekleyen kalabalık gösteriler düzenlemesi ve tüm bu unsurların yayınlayacakları açıklamalarla bu iş birliğine katkı sunması çağrısında bulundu.

Giryani, "Trablus halkı 2-3 ay öncesine kadar neler yaşadığını, her gün başlarına füze yağdığını, sürekli korku içinde olduklarını ve bu durumdan çıkmalarına kimin yardımcı olduğunu biliyor. Bu nedenle hakkın, sahibine teslim edilmesi ve kalabalık gösteriler düzenlenmesi gerekir." dedi.

Türkiye'nin Libya ile yaptığı ittifakın meşru ve hukuki olduğunun altını çizen Giryani, ülkedeki gayrimeşru müdahalenin Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden geldiğini ve asıl kınanması gereken ülkelerin bunlar olduğunu kaydetti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, geçen hafta Trablus'u ziyaret ederek hükümet yetkilileriyle bir araya gelmişti.

Yaptığı ziyaret sırasında, "Libyalı kardeşlerimizin daha rahat, daha mutlu, daha güven içinde yaşamaları için destek vermeye devam edeceğiz" diyen Akar, şunları kaydetmişti: "Bugün de yarın da sizlerin yanınızda olduğumuzu, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları kapsamında Libyalı kardeşlerimiz için yapılması gereken ne varsa yapacağımızı bilmenizi istiyorum. Haklısınız, kazanacaksınız, biz buna inanıyoruz. Diğerleri haksızlıklarının karşılığını muhakkak alacaklar. Onlar ve onları destekleyenler de kaybedecek, hezimete uğrayacaklar."

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Nisan 2019'da başkenti silah zoruyla ele geçirmek için milislerine saldırı emri vermiş ve ülkesini şiddet sarmalına sürüklemişti. Libya ordusu, aradan geçen 14 aylık süre içinde başkentin tamamı ile ülkenin batısındaki temel ekonomik ve demografik alanları Hafter milislerinden arındırmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER