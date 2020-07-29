  • BIST
    1152.7
  • Dolar
    6,9426
  • Euro
    8,1615
  • Altın
    437,1350
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Libya İçişleri Bakanı Başağa: Libya krizinde askeri çözüm yok
Vatandaşlar namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni doldurdu
ABD Adalet Bakanı Barr Portland'taki federal güvenlik güçlerini savundu
İletişim Başkanı Altun'dan Yunanistan'a anladığı dilden mesaj
Rasulayn'da terör saldırısında 1 sivil yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov'u kabul etti
Birleşmiş Milletler'den Yemen'de kıtlık uyarısı
Konya'da filyasyon çalışmasına engel olan site yöneticisi tutuklandı
Kanada KOVID-19 tedavisi için 'Remdesivir'i onayladı
Fransa'da vaka sayıları arttı, maske zorunluluğu getirildi
Trump yönetimi 'Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem' programını gözden geçirecek
ABD, Venezuellalı eski bakan ve bakan yardımcısına vize yasağı getirdi
Başörtülü üniversite öğrencisine saldırmıştı! 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı
Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı
San Francisco'da korkutan yangın
AK Partili Karaaslan'dan 'fındık fiyatı' açıklaması
Van'da seyyar satıcılar zabıtalara saldırdı: 3 yaralı
Yunan Sahil Güvenliği korsanlığa başladı
İçişleri Bakanlığından 50 bin Uygur Türkü'nün Çin'e gönderileceği iddialarına yalanlama
Akar'dan F-35 ve Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye'siz projeler başarısızlığa mahkumdur
Deniz Çakır'ın yeni dizisi belli oldu
Bay Yanlış dizisi dünyaya açılıyor
Bakan Koca ve Soylu Kovid-19'u görüştü
İtalya'da yükseliş trendindeki günlük vaka artışı hız kesti
29 Temmuz 2020 Çarşamba 00:30:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 00:30:00

Libya İçişleri Bakanı Başağa: Libya krizinde askeri çözüm yok

ABONE OL

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, askeri seçeneğin Libya krizine çözüm getirmesinin mümkün olmadığını yineledi.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, Libya krizini değerlendirdi.

Bakan Başağa, "Libyalıların, askeri çözüm olmadığını bilmesi gerekiyor. Libyalıların, siyasi önderleriyle birlikte Libya'nın kurtarılması üzerine derin bir şekilde düşünmeleri gerekiyor. 9 yıl boyunca süren savaş Libya'ya kaybettirdi. Ölenler Libyalılardı. Bu yüzden doğu ile temasın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Siyasette değişmeyen bir şey yoktur. Libyalıları bir araya getirecek tek devletin ve anayasanın çerçevesini bulmalıyız." ifadelerini kullandı.

Başağa, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Trablus'a saldırılarını destekleyen ülkeler için, "İki-üç ay sonra ABD seçimlerinin oluşturacağı belirsizlikten istifade ederek yeni bir savaş çıkarmak istiyorlar. Ancak bu proje başarısız olacak." dedi.

PARALI ASKERLER VE BÖLÜNME TEHLİKESİ

Ülkenin kuzey-orta kesimlerinde yer alan Sirte ve Cufra kentlerindeki Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı yabancı paralı askerlerin varlığına dikkati çeken Başağa, "Sirte ve Cufra'daki Rus unsurlarının varlığı ile birlikte Libya'nın bölünmesi tehlikesi var." diye konuştu.

Bakanlığının devlet kurumlarındaki yolsuzluğu sona erdirmeye çalıştığını vurgulayan Başağa, bu kapsamda devlet kademesindeki üst düzey sorumluların hesap vermesi için başsavcılık makamlarıyla çalışmaya başlayacaklarını sözlerine ekledi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER