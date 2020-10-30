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30 Ekim 2020 Cuma 21:45:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 22:29:00

Libya Başbakanı Serrac istifa kararından vazgeçti

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Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac istifa kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Ekim ayı sonunda görevinden istifa edeceğini açıklayan Libya Başbakanı Fayiz es-Sarrac’ın, yeni hükümet kurulana kadar görevinin başında kalacağı duyuruldu.

Libya’nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, yeni hükümet kurulana kadar görevinin başında olacağı bildirildi. Serrac, geçtiğimiz ay Ekim ayının sonunda görevini bırakacağını açıklamıştı.

Serrac’ın, Yüksek Danıştay ve Trablus merkezli Temsilciler Meclisi'nin yeni bir hükümet kurulana kadar görevine devam etmesi çağrısını kabul ettiği aktarıldı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TELEFON

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Etiketler : libya fayiz es-serrac istifa
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