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17 Eylül 2020 Perşembe 00:35:00 - Güncelleme:17 Eylül 2020 Perşembe 00:35:00

Libya Başbakanı Serrac: Ekim sonunda görevi devredeceğim

Kaynak: AA

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Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ekim ayı sonunda görevini devredeceğini açıkladı.

Libya devlet televizyonundan canlı yayında halka seslenen Serrac, "Yürütme yetkimi en geç ekim sonunda devretmeyi samimiyetle istediğimi herkese ilan ediyorum." dedi.

Fas'ın Buznika kentinde 6-10 Eylül tarihlerinde düzenlenen ve Libya krizindeki siyasi tarafları bir araya getiren "Libya Diyaloğu" görüşmelerine değinen Serrac, şöyle konuştu:

"Libyalılar arasında Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde istişareler ve görüşmeler yapıldığını görüyoruz. Bunları memnuniyetle karşıladığımızı ve daha geniş bir uzlaşı ve anlaşmaya dönüşmesini ümit ettiğimizi açıklıyorum. Son siyasi görüşmeler, devlet kurumlarının birleştirilmesi ve parlamento ile başkanlık seçimlerinin yapılması için yeni bir sürecin altyapısına hazırlık oldu."

"Doğrudan seçimlere gitmenin kapsamlı çözüm için en iyi yol olduğunu" söyleyen Serrac, "Ancak yine de bunun dışındaki herhangi bir uzlaşıyı da destekliyor olacağım." diye konuştu.

Serrac, görevini bırakmasına ilişkin de şunları kaydetti:

"Yürütme yetkimi en geç ekim sonunda devretmeyi samimiyetle istediğimi herkese ilan ediyorum. Bu sürede diyalog komitesinin faaliyetlerini tamamlamış, yeni bir başkanlık konseyi seçmiş ve görevi devralacak yeni başbakanı görevlendirmiş olacağını umuyorum."

LİBYA DİYALOG TOPLANTISI

Fas'ın Buznika kentinde Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi heyetleri arasında 6-10 Eylül tarihlerinde "Libya Diyaloğu" görüşmeleri yapılmıştı.

Görüşmelerde, ülkedeki üst düzey kurumlara getirilecek isimlerin atama kriterleri hakkında uzlaşıya varılmış, söz konusu anlaşmayı hayata geçirecek prosedürlerin tamamlanması için ise eylül ayının son haftasında yeniden toplanma kararı alınmıştı.

Fas'ta 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı"dan oluşuyor.

Libya'nın doğusu ve batısında iki ayrı yönetim olması nedeniyle söz konusu üst düzey kurumlar da çift başlı bir yapı sergiliyor.

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