Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatı verdi

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatı verdi.

Libya Hükümeti'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Serrac, "milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatı" verdi.

Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölge olması gerektiğini açıkladı.

Libya Başbakanı, nihai amaçlarının, tüm Libya topraklarının egemenliğini sağlamak, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması olduğuna dikkati çekti.

Petrol saha ve limanlarında üretimin yeniden başlaması gerektiğini vurgulayan Serrac, petrol gelirlerinin "Ulusal Petrol Kurumu'nun (NOC) Merkez Bankası'ndaki özel hesabına yatırılmasını, Berlin Konferansı'ndan çıkan kararlar doğrultusunda kapsayıcı siyasi düzene ulaşana ve Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Libya Destek Misyonu'nun yardımlarıyla şeffaf ve iyi bir yönetimin sağlanana kadar bu gelirlerde hiçbir tasarrufta bulunulmamasını" istedi.

Son olarak Serrac, tüm Libyalıların üzerinde anlaşacağı anayasa hükümlerine uygun olarak, başkanlık konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısında bulundu.

Libya krizindeki taraflar karşılıklı ateşkes çağrısında bulundu

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın yaptığı ateşkes açıklamasıyla eş zamanlı şekilde "acil bir ateşkes ve Sirte'nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi'ne geçici olarak ev sahipliği yapması" çağrısında bulundu.

TM'den yapılan yazılı açıklamaya göre Salih, bütün taraflardan ülkenin tüm bölgelerindeki çatışma ve operasyonlara derhal son vermelerini istedi.

Sağlanacak ateşkesin "Sirte'yi yeni kurulacak Başkanlık Konseyi'ne geçici olarak ev sahipliği yapacak bir şehir haline getireceği" aktarılan açıklamada, temel uzlaşma aşaması olarak devlet kurumlarını birleştirmenin başlangıcını temsilen farklı bölgelerden bir polis gücü kurulması ve Sirte'de güvenliğin sağlanması önerisinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Libya'daki tüm taraflar, geçmişi bir kenara bırakmaya, Anayasa'ya uygun bir seçim süreci ile devleti yeniden inşa etmeye ve ülkede istikrarı sağlamak için kapsamlı bir uzlaşı hamlesi başlatmaya davet edildi.

Libya Başbakanı Serrac, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes ve askeri operasyonların durdurulması talimatı vermişti.