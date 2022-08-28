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28 Ağustos 2022 Pazar 13:34:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2022 Pazar 13:34:00

Libya Başbakanı Dibeybe: Ülkemizi ve Trablus'u onur ve şerefimizle koruyacağız

Kaynak: AA

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Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, darbe dönemlerinin sona erdiğini belirterek ülkeyi ve başkent Trablus'u koruyacaklarını söyledi.

Meydanlarda bulunan asker ve halk ile bir araya gelen Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, burada yaptığı konuşmada, "Ülkemizi kötü niyetleri kişileri bırakmayacağız. Ülkemizi ve Trablus'u onur ve şerefimizle koruyacağız. Artık darbe dönemleri kapandı. İsteyen seçimlere girsin. Bu ülke için seçimlerden başka yol yok. Başka yol arayanlara karşı yiğitlerimiz meydanlardadır. Saldırganların sonu hep hüsrandır." ifadelerini kullandı.

Dibeybe, çatışmalarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diledi.

Trablus'a saldıranlar hakkında tutuklama emri

Başbakan Dibeybe, Trablus'a yönelik saldırıların ardından İçişleri Bakanlığı, Başsavcılığa ve ilgili güvenlik güçlerine yazılı talimat gönderdi. Dibeybe, Trablus'a yönelik saldırıya katılan tüm kişilerin milis ya da sivil fark etmeksizin tutuklanması için derhal harekete geçilmesi emrini verdi.

Libya'daki çatışmalar

Trablus çevresinin günlerdir Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) Başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına sahne olduğu belirtiliyordu.

Dün sabah başkentin Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak atanan Fethi Başağa'ya yakınlığıyla bilinen Libya Genelkurmay Başkanlığına bağlı "777 Tugayı" ile Başkanlık Konseyine bağlı "İstikrar Destek Birliği" arasında başlayan çatışmalar, Cumhuriyet Caddesi ve Dahra gibi kentin merkezi bölgelerine de sıçramıştı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta iki silahlı grup arasında yaşanan çatışmalarda ölü sayısının 23'e, yaralı sayısının 140'a yükseldiği bildirilmişti.

Başağa'dan Dibeybe'ye "Yetkinizi teslim edin" çağrısı"

Fethi Başağa, 24 Ağustos'ta Dibeybe'ye hitaben yayımladığı açıklamasında, "Demokrasinin prensiplerine saygı ve sizlere güvenoyu vermiş yasama makamlarının kararlarına uyma bağlamında süresi bitmiş yetkinizi gönüllü olarak teslim etmeniz gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe de Başağa'ya yanıt olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetmişti:

"Eski İçişleri Bakanı'na (Başağa), savaş çıkarma ve sivilleri hedef alma yönündeki tekrarlanan tehditkar mesajlarına sınırlama getir. Şayet Libyalıların hayatını önemsiyorsan çabalarınla seçimlerin gerçekleşmesine odaklan. Ayrıca geçmişte kalan askeri darbe hayallerini de bırak."

Etiketler : Abdulhamid Dibeybe Eski İçişleri Bakanı LİBYA
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