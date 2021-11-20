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20 Kasım 2021 Cumartesi 20:00:00 - Güncelleme:20 Kasım 2021 Cumartesi 20:00:00

Libya açıklarında en az 75 göçmen boğularak öldü

Kaynak: AA

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Libya açıklarında en az 75 düzensiz göçmenin boğularak öldüğü bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) hayatta kalan göçmenlerden aktardığına göre, Libya üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Akdeniz'e açılan bir göçmen botunun batması sonucu 75'ten fazla düzensiz göçmen boğularak hayatını kaybetti.

Hayatta kalan 15 göçmenin Libya'nın batısındaki Zuvara kentinde karaya çıkarıldığı belirtildi.

Yaşanan son trajediyle birlikte, bu yıl Orta Akdeniz'de hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 1300'ü geçtiği kaydedildi.

Etiketler : libya düzensiz göçmen uluslararası göç örgütü
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