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23 Mayıs 2023 Salı 12:40:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 12:40:00

Letonya Ukrayna için mühimmat üretimine yoğunlaştı

Kaynak: AA

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Letonya Savunma Bakanı Inara Murniece, Ukrayna'nın silaha ve mühimmata ihtiyacı olduğunu belirterek, "Letonya mühimmat üretimine yoğunlaşmış durumda. Avrupa'da da bazı ortak yatırımlar planlamalıyız." dedi.

Murniece, AB ülkelerinin savunma bakanlarının toplantısının girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'ya yönelik askeri yardımları artırmak gerektiğini vurgulayan Murniece, ulusal savunma sanayisini güçlendirmenin de önemli olduğunu ifade etti.

Murniece, Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan önce Ukrayna'ya silah göndermeye başladıklarına dikkati çekerek, "Bugün Ukraynalı askerlerin eğitimine odaklanıyoruz. Bu da Letonya'da yaklaşık 3000 Ukraynalının eğitileceği anlamına geliyor. Kısa süre önce de Kanada ile birlikte çok iddialı bir eğitim programı açıkladık. Kanada eğitmenleri sağlayacak, Letonya ise altyapı, yaşam, ulaşım ve eğitmen masraflarını karşılayacak." diye konuştu.

Ukrayna'nın silaha ve mühimmata ihtiyacı olduğunun altını çizen Murniece, "Letonya mühimmat üretimine yoğunlaşmış durumda. Avrupa'da da bazı ortak yatırımlar planlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen de Avrupa Birliği (AB) olarak Ukrayna'ya nasıl yardım edeceklerini sürekli tartıştıklarını belirtti.

Kaikkonen, Finlandiya'da hükümet kurma çalışmalarının devam ettiğini anımsatarak, "Yeni hükümeti oluşturmak haftalar sürebilir ancak eminim güvenlik ve dış politikalarımızla Ukrayna'ya gelecekte de destek vereceğiz." dedi.

Finlandiya'da geçen ayki seçimleri birinci sırada tamamlayarak hükümet kurma görevini üstlenen Ulusal Koalisyon Partisinin lideri Petteri Orpo, Gerçek Finler Partisi, İsveç Halk Partisi ve Hristiyan Demokratlar Partisi ile koalisyon görüşmelerini sürdürüyor.

Etiketler : AB ülkeleri Ukrayna Avrupa Birliği
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