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06 Haziran 2022 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:06 Haziran 2022 Pazartesi 12:04:00

Leopard-1 tankı ve Marder krizi!

Kaynak: Star Gazetesi

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Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Andrey Melnyk, Leopard-1 tankları ve Marder piyade savaş aracı (IFV) göndermediği için Almanya'ya isyan etti. Melnyk, Almanya'nın Leopard-1 ve Marder göndermemesini, 'tarihe geçecek bir rezalet' olarak niteledi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri saldırıların ardından, Batı'dan Moskova'ya yaptırım, Kiev'e silah yardımı yağdı. Yine de, Leopard-1 tankı ve Marder zırhlılarını alamayan Kiev, isyan ediyor.

Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefanchuk'un ağır silah teslimatlarına destek toplamak amacıyla Almanya'yı ziyaret etmesinden bir gün sonra geldi, silah tedariğine ilişkin açıklamalar birbirini takip etti.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile Cuma günü yapacağı görüşme öncesinde konuşan Stefanchuk, Ukrayna'ya en modern askeri ekipmanın hızlı bir şekilde tedarik edilmesinin, Rusya'ya karşı "ortak zaferi" daha da yakınlaştırmaya yardımcı olacağını söyledi.

Stefanchuk, "Almanya'dan denizaltı almaya karşı değilim, çünkü tüm Avrupa için doğu savunma sınırı olmaya hazırız" dedi.

Günün ilerleyen saatlerinde, Kiev'in Almanya'nın kendisine hem Marder zırhlı araçları hem de Ukrayna'nın üst düzey diplomatı Dmitry Kuleba'nın geçen ay Kiev'in "rüyası" olarak nitelendirdiği Leopard-1 tanklarını sağlayacağına dair beklentilerini yineledi.

LEOPARD-1 VE MARDER TALEBİ GERİ ÇEVRİLDİ, İSYAN ETTİLER: REZALET

Daha önce, Berlin'in Ukrayna'ya destek vermediği iddiasıyla Alman liderliğine defalarca saldıran Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Andrey Melnyk, yine sahneye çıktı.

Melnyk, Pazar günü yaptığı açıklamada, Kiev'i Moskova'ya karşı verdiği mücadeleyi desteklemek için, Berlin'den ağır silah tedarikinin olmamasını eleştirdi ve Alman makamlarını ülkeye "eski" donanımları bile tedarik etmeyi reddetmekle suçladı.

Kiev'in elçisi, Almanya'dan ağır silahların gelmemesini "tarihe geçecek bir rezalet" olarak niteledi.

Melnyk sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Alman hükümeti alaycı bir şekilde bize eski Leopard-1 tankları ve Marder IFV'leri tedarik etmeyi reddediyor. Bu, tarihe geceçek bir rezalet." dedi.

SCHOLZ'A AĞIR SÖZLER: YAPTIĞI DEVLET ADAMLIĞINA BENZEMİYOR

Rusya'nın saldırılarının başlamasından sonra, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier diğer üst düzey Avrupalı politikacılarla birlikte Ukrayna'nın başkentini ziyaret etmeye hazırlanıyordu, ancak Ukraynalı yetkililer onu Moskova ile aşırı iyi ilişkiler kurmakla suçlayarak Kiev'de "istenmediğini" söyledi.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Ukrayna'nın Nisan ayı ortasında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i küçümsemesine tepki olarak, Kiev'i ziyaret etmeyi reddetmişti.

Scholz'un gitmemesine de benzer bir dille tepki gösteren Melnyk, "Kırılgan bir ciğer salamı gibi olmak, pek devlet adamlığına benzemiyor." şeklinde ağır ifadeler kullanmıştı.

Etiketler : Leopard-1 tankı ve Marder zırhlıları RUSYA UKRAYNA ABD
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