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25 Temmuz 2022 Pazartesi 18:03:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 18:04:00

Lavrov, Ukrayna tahılının sevki için herhangi bir engel olmadığını söyledi

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'da imzalanan anlaşmalar doğrultusunda Ukrayna tahılının sevk edilmesi için herhangi bir engelin olmadığını belirtti.

Eski Sovyetler Birliği ve Rusya Federasyonu tarihinde Kongo Cumhuriyeti'ne ilk Rus bakan olarak ziyaret gerçekleştiren Lavrov, Kongolu mevkidaşı Jean-Claude Gakosso ile görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın 23 Temmuz'da Ukrayna'nın Odessa limanına yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısına değinen Lavrov, "Batılı ülkelerin olayla ilgili haberleri Rusya'ya karşı kullanmak için çarpıttığını" savundu.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalandığına dikkati çeken Lavrov, şöyle konuştu:

"Bu anlaşmalar dahil Rusya'nın üstlendiği yükümlülüklerde, askeri altyapı ile diğer askeri hedefleri yok ederek özel askeri operasyona devam etmemizi yasaklayan hiçbir şey yok. Yüksek hassasiyetli silahla vurulan hedefler, Odessa limanının askeri bölümünde bulunuyordu. Buradaki hedef, Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin askeri motorlu teknesi ile Harpoon gemisavar füzenin sevk edildiği mühimmat deposu idi. Bu füzeler, Rus Karadeniz Filosuna yönelik tehdit yaratmak için sevk edildi. Harpoon, artık bize tehdit oluşturmuyor."

Odessa limanındaki tahıl bölümünün askeri bölümden uzak mesafede olduğunu ifade eden Lavrov, "İstanbul'da imzalanan anlaşmalar doğrultusunda, tahılın alıcılara sevk edilmesi için herhangi bir engel yok ve yaratmadık." diye konuştu.

Batı'nın küresel ekonomide "kanunsuzluk" yarattığını belirten Lavrov, Kongo ile ekonomik ve ticari ilişkilerde bundan kaçınılması yönünde adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Lavrov, Kongo'nun ileride Libyalılar arasında uzlaşma konusunda konferans düzenleme yönündeki girişimlerini memnuniyetle karşıladıklarını ve buna destek çıkacaklarını dile getirdi.

Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Gakosso da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa değinerek, "Başından beri bu sorun için saygı çerçevesinde müzakereler aracılığıyla çözüm arayışında bulunulmasından yanayız." dedi.

Gakosso, İstanbul'da imzalanan tahıl ile ilgili anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Etiketler : Eski Sovyetler Birliği Türkiye Rusya ukrayna
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