VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail seçimlerinde Lapid'in hataları ve Netanyahu'nun taktikleri sağa zafer getirdi
İtalya ve Almanya düzensiz göçmen konusunda karşı karşıya geldi
IMF 2023'te Libya'nın Orta Doğu'da en hızlı büyüyen ekonomi olmasını öngörüyor
"Türkiye'nin girişimiyle tahıl anlaşmasının yeniden başlamasından memnuniyet duyuyoruz"
Fransa nükleer santral sayısını iki katına çıkarmaya hazırlanıyor
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
"Bir iftira ve yalan siyasetiyle, bir dezenformasyonla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmeliyim"
İspanya'da işçi sendikaları maaş artışı talebiyle meydanlara indi
Yargıtay, Selahaddin Gülen'e FETÖ üyeliğinden verilen cezayı onadı
Başkan Erdoğan Togg'un direksiyonunda!
Alman hükümeti İran'daki vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırdı
Scholz'dan Balkan ülkelerinin işbirliği çabalarına ilişkin memnuniyet mesajı
"Bu bir FETÖ roman, bu dosya açılacak"
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a suikast girişimi düzenlendi!
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 7 trilyon lirayı aştı
TFF Başkanı Büyükekşi: Oyunun kalitesini hakemler üzerinden okumamak gerekir
Almanya nereye koşuyor?
Türkiye yüzyılından Afrika yüzyılına
Bodrum'da yıl sonu bir buçuk milyon ziyaretçiye ulaşmak hedefleniyor
Kiev'de günlük yaşam
TSB'den sahte poliçe uyarısı: e-Devletten sorgulayın
Rusya'dan Türkiye'ye açıklaması: Karardan memnunuz
Taş sandılar takvim çıktı
Saat Kulesi'nin kubbesi, 90 yıl sonra yerinde
03 Kasım 2022 Perşembe 16:46:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 16:46:00

Lavrov: Türkiye'nin girişimiyle tahıl anlaşmasının yeniden başlamasından memnuniyet duyuyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin "Ukrayna'nın Türkiye'ye verdiği garantilerin ardından" tahıl ihracat anlaşmasının yeniden başlamasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Lavrov, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi. İki bakan heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Lavrov, tahıl anlaşmasının yeniden başlaması konusunda Türkiye'nin girişiminden memnun olduklarını ifade etti.

Lavrov, Ukrayna'nın Türk tarafına verdiği garantilerin kendilerini rahatlattığını ancak Kiev'in de anlaşmayı sürdürmek için verdiği tüm taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkelerin gıda ihtiyacını karşılamak için tahıl taşıyan Ukrayna gemilerinin güzergahına işaretle Lavrov, "Kiev, Türkiye'nin önerisi üzerine insani (deniz) koridorlarının bir daha askeri amaçlarla kullanılmayacağına dair garantiler imzaladı." dedi

Öte yandan Lavrov, Donbas bölgesinin nüfusunun korunması,"Rusya ile manevi ve dini bağlarını korumak isteyen" yerel halka karşı ayrımcılık yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Ürdünlü Bakan Safedi de konuşmasında Suriye krizi, ülkesinin güvenliğini tehdit eden tehlikeler ve bu tehdidi etkisiz hale getirmek için atılması gereken adımlara değindi.

Suriye'nin güneyindeki sorunları ele almak için "Ürdün-Rusya koordinasyonuna ihtiyaç olduğunu" söyleyen Safedi, "Ürdün Suriye'nin güneyindeki durumun devam etmesi halinde ulusal güvenliği korumak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edecektir." diye konuştu.

Filistin meselesiyle ilgili olarak Rusya ile "iki devletli çözümün alternatifi olmadığı" konusunda hem fikir olduklarını kaydeden Safedi, aynı zamanda "İsrail'in gerginliği tırmandırmasına" karşı da uyarıda bulundu.

Lavrov, bugün erken saatlerde ne kadar süreceği açıklanmayan resmi ziyaret için Ürdün'e gelmişti. Lavrov'un Kral 2. Abdullah ile görüşmesi bekleniyor.

Rusya, 29 Ekim'de Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmayı askıya aldıklarını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı tahıl ihracı için oluşturulan insani koridoru istismar edip Sivastopol'daki deniz üssünde Rus Karadeniz Filosu'nun gemilerine ve altyapısına insansız hava araçlarıyla hava ve deniz saldırıları düzenlemekle suçlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, tahıl koridorunun eskiden olduğu gibi yeniden açıldığını bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da "Moskova'nın aldığı garantileri yeterli bulduğu ve Rusya yönetiminin tahıl anlaşmasındaki katılımına devam edeceğini" duyurmuştu.

Etiketler : tahıl koridoru türkiye tahıl anlaşması sergey lavrov
Daha nice yüzyıllara

Daha nice yüzyıllara
Şarkılar hep bir ağızdan

Şarkılar hep bir ağızdan
Tek rakibi Eddie Murphy

Tek rakibi Eddie Murphy
Totemini bozmadı

Totemini bozmadı
“Yürek Çıkmazı” ilk bölümüyle bu akşam başlıyor

“Yürek Çıkmazı” ilk bölümüyle bu akşam başlıyor

Finalde koro sürprizi

Finalde koro sürprizi
40 bin kişiye görsel şov

40 bin kişiye görsel şov
Her zaman sahip çıkacağız

Her zaman sahip çıkacağız
Yoğun ilgi

Yoğun ilgi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX