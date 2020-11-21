  • BIST
    1323.95
  • Dolar
    7,6223
  • Euro
    9,0586
  • Altın
    458,8510
İstanbul
8 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB'den 'Ağdam' paylaşımı
Putin'in G-20 zirvesindeki gündemi koronavirüs ve global ekonomik kriz oldu
Lavrov: Türkiye bizim birçok yönden ortağımız
Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Başkan Erdoğan: Müdahaleci bir anlayış içinde değiliz
Bakan Koca: Akşam 20.00'de evde olalım
Numan Kurtulmuş partisinin Bakırköy ilçe kongresinde konuştu
Başkan Erdoğan: Türkiye'nin üreteceği aşıyı tüm insanlığa sunacağız
Makbule Sarı cinayetinde yeni gelişme! 1 çuval fındık için öldürmüşler
TSK eğitmişti... İlk mezunlarını verdi
Rus halkını ayaklandıran fotoğraf!
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Kongrelerimizi erteliyoruz
Türkiye'den yeni Navtex ilanı
Almanya'dan dikkat çeken Türkiye itirafı
"Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek"
27 yıl sonra ilk ezan sesi duyuldu...
Bakan Koca, 7 ilin sağlık müdürüyle salgının son durumunu görüştü
Başkan Erdoğan, uçan araba 'TUSİ'yi inceledi
İran Sağlık Bakan Yardımcısı istifa etti
Başkan Erdoğan ve Kral Selman telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Bakan Soylu: Diyarbakır anneleri her gün büyüyor! İki aile daha katıldı
BAE'den skandal destek! Hafter'e yeni savunma sistemi
İran, Basra Körfezi'nde 'kaçak akaryakıt taşıyan' yabancı bir gemiye el koydu
21 Kasım 2020 Cumartesi 22:07:00 - Güncelleme:21 Kasım 2020 Cumartesi 22:07:00

Lavrov: Türkiye bizim birçok yönden ortağımız

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Lavrov, “Türkiye bizim birçok yönden ortağımız” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Lavrov, Aliyev ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Rusya Devlet Başkanı, 17 Kasım'da Dağlık Karabağ'la ilgili röportajında Türkiye'nin bölgedeki rolünden ayrıntılı bir şekilde bahsetti. Türkiye bu bölgede gerçek bir faktördür. Sadece bu bölgede değil. Türkiye bizim birçok yönden ortağımız. Tıpkı Ermenistan dış politika ortaklarını seçtiği gibi, elbette egemen Azerbaycan da dış politika ortağını seçme hakkına sahiptir. Türkiye ile Azerbaycan topraklarında ortak Rus-Türk denetleme merkezi kurulması konusunda Azerbaycan'a destek olmamız yönünde prensipte anlaşmamız var. Merkez, Dağlık Karabağ ve çevresinde ateşkesi teknik araçlarla uzaktan izleyecek. Bu, ateşkesin istikrarını sağlamada ek bir faktör olacak” dedi.

Karabağ'daki insani sorunların çözümüne uluslararası kuruluşların aktif katılmasını istediklerini belirten Lavrov, “Dağlık Karabağ'daki insani sorunların çözümünde uluslararası kuruluşlar, BM sistemleri, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ile Rusya Barışı Gücü ve insani yardım merkezinin işbirliği ile ilgileniyoruz. Bundan sonra da bu doğrultuda ortak faaliyetlerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakü'deki görüşmelerin sonucunun olumlu olduğunu vurgulayan Lavrov, “Bugünkü toplantıda ikili stratejik ortaklığımızı görüştük. İkili stratejik ilişkilerimizi geliştirmek için pek çok zeminimiz var. Pek çok kilit konudaki konumlarımızın örtüştüğü uluslararası kuruluşlarda, BM'de, AGİT'te işbirliğimizi tartıştık. Ayrıca Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bünyesinde ortak projelerimiz ve Hazar'a kıyısı olan beş devletle ile ortak işbirliğimiz var. Bu nedenle görüşmelerin sonucunu çok olumlu olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Karabağ hakkındaki üçlü anlaşmaya şüpheyle bakanların niyetine ulaşamayacağını belirten Lavrov, “Karabağ hakkındaki üçlü anlaşmayı sorgulama girişimleri var. Ancak bence bu girişimler başarılı olmayacak. Öncelikle AGİT Minsk Grubu eş başkanları, Rusya, ABD ve Fransa, Dağlık Karabağ sorununun eş başkanların geliştirdiği ilkeler temelinde çözülmesi gerektiğini defalarca belirttiler. Bu ilkeler, üçlü ortak bildirimin şartlarıyla örtüşüyor. İkincisi, eş başkanların Moskova ziyareti sırasında bu sefer sadece bu çatışmanın değil, tüm çatışmaların, her şeyden önce ölümleri önlemek, kanlı savaşlarda ölümlerin önlenmesi ve barış içinde bir arada yaşaması gerektiğini her zaman belirttik. Buna dayanarak, üçlü anlaşmanı olumsuz bir temelde yorumlamak veya sorgulamak için bir neden göremiyorum. Bölge halklarının çıkarlarını karşılayan anlaşmaların uygulanmasına odaklanacağız” ifadelerini kullandı.

Dizideki karakteri hakkında konuştu

Dizideki karakteri hakkında konuştu
Müzikteki rekabetlerini tarzlarına taşıdılar!

Müzikteki rekabetlerini tarzlarına taşıdılar!
Ali Atay ile Erkan Kolçak Köstendil'in oğullarıyla keyifli günü

Ali Atay ile Erkan Kolçak Köstendil'in oğullarıyla keyifli günü
Şarkıcı Lara kızı Sıla için yazmış... ‘Mecburi Veda'

Şarkıcı Lara kızı Sıla için yazmış... ‘Mecburi Veda'
Ceylan Ertem'in 'Fahriye Abla' performansı büyük beğeni topladı

Ceylan Ertem'in 'Fahriye Abla' performansı büyük beğeni topladı
Madonna'dan sonra Lady Gaga'da onu tercih etti

Madonna'dan sonra Lady Gaga'da onu tercih etti
İrem Sak'ın panik anları...

İrem Sak'ın panik anları...
'Hayatımda hala kimse yok'

'Hayatımda hala kimse yok'
Bedük'ten galaksiler arası konser geliyor

Bedük'ten galaksiler arası konser geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER