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Lavrov "Rusya'ya diz çöktürmeliyiz" diyen İngiltere'ye meydan okudu
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17 Haziran 2022 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:17 Haziran 2022 Cuma 12:26:00

Lavrov "Rusya'ya diz çöktürmeliyiz" diyen İngiltere'ye BBC'de meydan okudu: Hadi yapın o zaman!

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya'ya diz çöktürmeliyiz" diyen İngiltere'ye meydan okudu. Lavrov, "Bize diz çöktürecekseniz durmayın, yapın" ifadesinde bulundu.

İngiliz yayın organı BBC'ye konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere'ye meydan okudu. "Bize diz çöktürecekseniz devam edin, hadi yapın" dedi.

Kendisine insani krizle ilgili Birleşmiş Milletler raporunun hatırlatılması üzerine Lavrov, Rusya'nın pırıl pırıl olmadığını, ancak kim olduklarını göstermekten de utanmadıklarını aktardı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BBC Rusya Editörü Steve Rosenberg'in sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmediğini belirten Lavrov, "Özel bir askeri operasyon başlattık çünkü Batı'ya Ukrayna'yı NATO'ya katmanın bir suç olduğunu anlatabilmemizin başka bir yolu yoktu" şeklinde konuştu.

YALAN HABERLER YAYILIYOR

Ukrayna-Rusya savaşında çok sayıda sivilin öldürülmesiyle ilgili soruya yanıt veren Lavrov, şunları ifade etti:

"Bu çok üzücü, ama uluslararası diplomatlar, buna Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri, BM Sözcüsü ve diğer BM yetkilileri de dahil, Batı'nın baskısı altında. Genellikle Batı tarafından üretilen yalan haberleri büyüterek yaymak için kullanılıyorlar."

Sergey Lavrov, "Rusya tertemiz değil. Rusya neyse o. Ve kim olduğumuzu göstermekten utanmıyoruz" ifadelerini kullandı.

"HADİ YAPIN O ZAMAN"

İngiltere ile Rusya arasındaki ilişkilerin bozulduğu sorusunu da yanıtlayan Lavrov, "Artık manevra yapacak bile alan kalmadığını düşünüyorum. Boris Johson ve (İngiltere Dışişleri Bakanı Liz) Truss açık açık 'Rusya'yı yenmeliyiz, Rusya'ya diz çöktürmeliyiz' diyor. Hadi bakalım, yapın o zaman!" dedi.

Röportajın tamamı yarın yayınlanacak.

Etiketler : Sergey Lavrov RUSYA İNGİLTERE
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