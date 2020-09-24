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24 Eylül 2020 Perşembe 20:42:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 20:42:00

Lavrov: Rusya, İran ve Türkiye, Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmasıyla ilgili iş birliğine devam ediyor

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Astana Formatı'nın Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, İran ve Türkiye'nin, Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışması konusunda iş birliğine devam ettiğini söyledi.

Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, ABD’nin İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlarla baskı kurduğuna dikkati çekerek, "Bu, uluslararası hukukun tüm normlarına aykırıdır." dedi.

Lavrov, İran ile yapılan nükleer anlaşma meselesine de değinerek, "Tüm uluslararası toplum gibi, Moskova ve Tahran, ABD'nin süresiz silah ambargosunu uygulama ve BMGK'nin önceki yaptırım kararlar mekanizmalarını devreye sokma girişimlerini reddediyor." şeklinde konuştu.

"SURİYE KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİNE DEVAM EDİYORUZ"

Suriye rejimi ve muhalefet arasında yapılması planlanan görüşme konusuna da değinen Lavrov, Astana Formatı'nın Suriyeliler arasındaki çıkmazların çözülmesi için oluşturulduğunu hatırlattı.

Lavrov, Astana Formatı'nın Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasında önemli rol oynadığını vurgulayarak, "Oluşturduklarımızdan sorumluyuz. Rusya, İran ve Türkiye, Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışması konusunda iş birliğine devam ediyor. Bu doğal bir şey. Çünkü çalışma sürecinde üstesinden gelinmesi gereken sorunlar ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de Astana Formatının Suriye’de yüzleşme seviyesini azalttığını belirterek, "Bu görüşme (Suriye rejimi ve muhalefet arasındaki görüşme) Anayasa Komitesinin yerini almaz. Aynı şekilde Anayasa Komitesinin oluşturulması, Astana Formatının yerini almaz." dedi.

Zarif, Astana Formatının, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasına yardımcı olduğunu anımsattı.

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