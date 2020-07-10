Lavrov açıkladı: Nükleer çatışma riski arttı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın uzatılması konusunda iyimser olmadığını söyledi.

Lavrov, "Nükleer çatışma riskleri ciddi anlamda artmış durumda" ifadelerini kullandı. Lavrov, "ABD'nin nükleer bir savaşın kazanan tarafının olamayacağı, dolayısıyla hiçbir zaman böyle bir savaş başlatılmaması gerektiği temel prensibini iki senedir yeniden doğrulamayı reddetmesi bizi endişelendiriyor" dedi.

Lavrov ayrıca, ABD ile yeni silah sistemlerinin kontrolü konusunda ABD ile görüşmeye hazır olduklarını vurguladı.