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21 Temmuz 2020 Salı 21:33:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 21:33:00

Lavrov: İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması yönündeki girişimlere karşıyız

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'a uygulanan silah ambargosunun uzatılması yönündeki girişimlere karşı olduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin İran'a uyguladığı silah ambargosunun ekimde sona erdiğini hatırlatan Lavrov, ambargonun geçici olduğuna dikkati çekti.

Lavrov, "Ambargo süresininin uzatılması ve hatta süresiz ambargonun uygulanması yönündeki girişimlerin ne hukuki, ne siyasi ne de ahlaki dayanağı var." dedi.

Ambargo konusunda net pozisyona sahip olduklarını belirten Lavrov, "Bu tür girişimlere karşıyız ve bu girişimlerin başarıyla sonuçlanması için herhangi bir neden görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

İran nükleer anlaşmasına da değinen Lavrov, "Anlaşmanın istikrarlı yola dönmesi için şans var. Bunun için İranlı dostlarımız gibi elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

ABD'nin 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekildiğini anımsatan Lavrov, ABD'nin silah kontrolü alanındaki anlaşmaları yok etmeye yönelik yıkıcı bir politika uyguladığını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de İran anlaşmasına silah ambargosuyla ilgili hükümlerin dahil edilmesinin anlaşmayı bozacağını belirterek, "Anlaşmanın değiştirilmesi için kullanılacak herhangi bir yöntem, tüm anlaşmanın bozulması anlamına gelecektir." şeklinde konuştu.

Suriye meselesine de değinen Zarif, Rusya, Türkiye ve İran arasında Astana formatındaki iş birliğinin Suriye meselesinin çözümünde tek etkili mekanizma olduğunu dile getirdi.

Zarif, "Suriye meselesindeki bölgesel iş birliğimiz çok etkilidir. Krizin çözümüyle ilgili Astana formatı, tek etkili mekanizmadır. Bu, çabalarımız sayesinde gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

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