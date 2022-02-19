Lavrov, Fransız mevkidaşı ile Ukrayna'daki durumu görüştü

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19 Şubat 2022 Cumartesi 17:59:00 - Güncelleme:19 Şubat 2022 Cumartesi 18:00:00

Lavrov, Fransız mevkidaşı Le Drian ile Ukrayna'daki durumu görüştü

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda güvenlik garantileri ile Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Le Drian telefonda görüştü.

Avrupa ile ilgili güvenlik garantilerinin ele alındığı görüşmede, Lavrov, "tüm ülkelerin, güvenliğin bölünmezliğine ilişkin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ve Rusya'ya ait bu alandaki hakların göz ardı edilmesinin, Avrupa'da ve tüm dünyadaki istikrarı olumsuz etkilediğini" vurguladı.

DONBAS MESELESİ ELE ALINDI

Ukrayna'nın güney doğusundaki durumun ele alındığı görüşmede, Rus Bakan, "Donbas meselesinin çözüm sürecinde ilerlemelerin olmadığını ve Minsk anlaşmalarının uygulanmadığını" belirtti.

Görüşmede, "Ukrayna'nın, Normandiya Formatı tarafları Fransa ve Almanya'nın göz yummasıyla Minsk anlaşmalarındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini, askeri güçlerini Donbas'taki temas hattında yoğunlaştırdığı, halkı silahlandırdığı ve kışkırtıcı eylemlerde bulunduğu" ifade edildi.

Lavrov ile Le Drian, Ukrayna'da sürdürülebilir barışın sağlanması amacıyla Minsk anlaşmalara alternatif yolların bulunmadığını teyit etti.

Etiketler : rusya dışişleri bakanlığı sergey lavrov ukrayna
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