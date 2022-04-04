VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Altun: Başkan Erdoğan barış için yoğun diplomasi yürüttü
ABD'den 1,6 milyar dolarlık F-16 satışına onay
Lavrov: Amerikan siyasetçilerin vicdanları iyi durumda değil
Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü
Bakan Soylu polislerle iftar yaptı
BM: İklim değişikliyle mücadele için verilen boş vaatler utanç dosyası
Almanya ve Fransa'dan Rus diplomatları sınır dışı etme kararı
Buça'da öldürülen siviller defnediliyor
Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması Ankara'da başlatıldı
Başkan Erdoğan bir vatandaşın evinde iftar yaptı
Türkiye'de 12 bin 647 yeni vaka tespit edildi
'Tunus'taki gelişmeleri demokrasinin lekelenmesi olarak görüyoruz'
Zelenskiy: Türkiye'nin arabuluculuğu söz konusu
Johnson: NATO Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu her şeyi vermeli
Türkiye'den Buça'daki sivil ölümlere tepki
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü
Ramazanda dengeli beslenme için 'üç öğün' önerisi
'Vefa Çarşısı' yardımlaşma köprüsü oldu
TSK komuta kademesi ile şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
Suudi Arabistan'da 14 yıl sonra ramazan ayında eğitime devam edildi
Gönüllü öğrenciler okulun mutfağında ihtiyaç sahiplerine iftar için yemek pişiriyor
Gözlerini Türkiye'ye çevirdiler!
Emperyalistlerin sömürü hırsı yüz milyonları yerinden etti
İspanyollar'dan sonra İtalyanlar'dan övgü
04 Nisan 2022 Pazartesi 23:23:00 - Güncelleme:04 Nisan 2022 Pazartesi 23:24:00

Lavrov: Amerikan siyasetçilerin vicdanları iyi durumda değil

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Irak, Libya ve Suriye'yi dağıttığını belirterek, "Amerikan siyasetçilerin vicdanları iyi durumda değil." dedi.

Lavrov, Arap Birliği'nin Ukrayna'dan sorumlu Temas Grubu ile başkent Moskova'da toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lavrov, Rusya ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilere değinerek, "İlişkilerimizi Ukrayna'daki durum değil, Batı'nın Rusya'ya yönelik yasa dışı ve benzeri görülmemiş yaptırımları etkiliyor. Bu yaptırımlar, her şeyden önce dünya ekonomisine sert şekilde vuruyor." dedi.

Ukrayna'nın Buça kentinde çekilen görüntüleri değerlendiren Lavrov, "Ukrayna'da yalan haberlerin yapılması ve bunun üzerin propaganda kampanyasının başlatılmasıyla ilgili birçok örnek var." dedi.

Benzer olayın Ukrayna'nın Mariupol'deki doğum hastanesinde geçen ay yaşandığını savunan Lavrov, "Geçen ay Mariupol'deki doğum hastanesiyle ilgili durumu trajedi olarak gösterme yönündeki girişimleri ortaya çıkardığımız gibi bu tür yalan haberleri ortaya çıkaracağız." diye konuştu.

Bu konuyu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) görüşmeyi teklif ettiklerini ancak bu teklifin engellendiğine dikkati çeken Lavrov, konuya açıklık getireceklerini belirtti.

"UKRAYNA İLE MÜZAKERELER YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında 29 Mart'ta İstanbul'da müzakerelerin yapıldığını anımsatan Lavrov, "Bu müzakerelerde, Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yollar konusunda Ukraynalı heyetin pozisyonunda gerçeklik gördük. Kiev temsilcileri, NATO'da güvenlik garantilerinin elde edilemeyeceğini ve NATO'ya katılma konusunu unutmaları gerektiğini artık anladı." dedi.

Ukraynalı heyetin tutumunun, yasa dışı ilhak edilen Kırım ve sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin statüsü ile ilgili gerçekçi olduğuna işaret eden Lavrov, "Bu gerçekçi unsurların, anlaşma belgesine ne şekilde yansıyacağını anlayacağız." şeklinde konuştu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin video konferans yöntemiyle yoğun şekilde devam ettiğine dikkati çeken Lavrov, "Şans her zaman var ve bu şansı hayata geçirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bazı dış güçlerin söz konusu müzakereleri engellemeye ve çatışmaların sürmesini sağlamaya çalıştığını belirten Lavrov, "Ukrayna komşumuza böyle tavsiyelerde bulunanları biliyoruz. Bunun gereksiz amaçlarla yapıldığını da biliyoruz. Bu amaçların Ukrayna halkının ve Ukrayna'nın güvenliğinin çıkarları ile ortak noktası yok." dedi.

Lavrov, Ukrayna yönetiminin kendi halkının çıkarları doğrultusunda hareket edeceği umudunu dile getirdi.

"ABD İLE DÜRÜST DİYALOĞA HAZIRIZ"

ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir savaş suçlusu olarak yargılanması gerektiği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Lavrov, "Bilinen bahanelerle Irak savaşını başlatan, NATO ortaklarıyla birlikte Libya'yı dağıtan, Suriye'ye giren Amerikan siyasetçilerin vicdanları iyi durumda değil." dedi.

Rus halkının Ukrayna'da nelerin olup bittiğini iyi anladığını belirten Lavrov, ABD ile "dürüst diyaloğa" hazır olduklarını vurguladı.

"UKRAYNA'DA OLANLAR ENDİŞE VERİCİ"

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Ukrayna'daki krizin diyalog aracılığıyla çözülmesi yönündeki diplomatik girişimleri desteklediklerini belirterek, "Arap ülkelerinin hem Rusya hem de Ukrayna ile tarihi bağları var. Bu nedenle bu bölgede olanlar bizleri endişelendiriyor." dedi.

Ebu Gayt, yaptırımların her zaman BMGK ile BM Genel Kurulu'nda istişare edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ise Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelere destek sağlamaya hazır olduklarını belirterek, "Çatışmanın tüm taraflarını, gerginliği artırmaktan ve savaş yollarını kullanmaktan vazgeçmeye, sorunu barış ve diplomasi yoluyla çözmeye çağırdık." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Lavrov Mısır Dışişleri Bakanı Amerikan
Çok mutluyuz

Çok mutluyuz
‘İzleme Beni' oradan!

‘İzleme Beni' oradan!
Kırmızı Gizem

Kırmızı Gizem
Kozmetik Gülben!

Kozmetik Gülben!
tam bir sevgi kelebeğiyim

tam bir sevgi kelebeğiyim
Dijital dinlenme heyecanı

Dijital dinlenme heyecanı
Kızımı göstermiyor

Kızımı göstermiyor
New York'ta 4 farklı Ayça

New York'ta 4 farklı Ayça
Düğüne sporla hazırlık

Düğüne sporla hazırlık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER