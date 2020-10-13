Lavrov: ABD, kendi eylemlerini kısıtlayan anlaşmaları uygulamak istemiyor
Kaynak: AA
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin kendi eylemlerini kısıtlayan anlaşmaları uygulamak istemediğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Valday Uluslararası Tartışma Kulübünce düzenlenen toplantıda, ABD'nin ve Avrupa Birliği’nin (AB) siyasetini değerlendirdi.
ABD’nin birçok uluslararası anlaşmadan çekildiğine dikkati çeken Lavrov, "ABD, uluslararası sahada ekonomi, ticari ve herhangi bir alanda kendi eylemlerini kısıtlayan anlaşmaları uygulamak istemiyor." dedi.
Lavrov, ABD’nin yaptırım, tehdit ve ültimatom gibi araçları kullanarak yıkıcı bir politika izlediğini ifade etti.
"Onlarla konuşmaktan vazgeçmeliyiz"
AB ve Rusya arasındaki ilişkilere de değinen Lavrov, "Batı'da dış siyasetten sorumlu şahıslar, karşılıklı saygı çerçevesinde konuşmaya ihtiyaç duyulduğunu anlamıyor. Muhtemelen bir süreliğine onlarla konuşmaktan vazgeçmeliyiz." diye konuştu.
Lavrov, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, "Rusya ile jeopolitik ortağı olamadıkları" yönünde açıklamalar yaptığını hatırlatarak "İstedikleri gibi olsun." dedi.
- Hollanda'da karantina önlemleri geri geliyor
- Kerkük'te 'Uluslararası Maarif Okulu' açılması için ilk adım atıldı
- İngiltere'de son 4 ayın en yüksek günlük ölü sayısı açıklandı
- Mozambik Sağlık Bakanı Tiago'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
- Barrett'ten 'kimseye taahhüt vermedim' açıklaması
- Lavrov: ABD, kendi eylemlerini kısıtlayan anlaşmaları uygulamak istemiyor