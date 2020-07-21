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21 Temmuz 2020 Salı 18:20:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 18:20:00

Latin Amerika'da koronavirüs ölümleri artıyor

Kaynak: AA

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Koronavirüs (KOVID-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 13 bin 384'e, Panama'da bin 127'ye, Honduras'da 935'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte KOVID-19 nedeniyle 197 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 384'e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 91 artışla 357 bin 681'e ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 245 bin 81 oldu.

Panama'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 31 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı bin 127'ye yükseldi.

Vaka sayısının 958 artarak 54 bin 426'ya çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı da toplam 29 bin 164'a ulaştı.

Honduras'da da son 24 saatte KOVID-19'dan ölenlerin sayısı 35 artarak 935'e, vaka sayısı ise 776 artarak 34 bin 611'e yükseldi.

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