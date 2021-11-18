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18 Kasım 2021 Perşembe 16:31:00 - Güncelleme:18 Kasım 2021 Perşembe 16:31:00

Lahor'da hava kirliliği tehlike verici boyuta ulaştı

Kaynak: AA

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Pakistan'ın Lahor şehrinde hava kirliliğinin ortalama bir insan için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kabul edilen seviyenin 41 kat üzerine çıktığı bildirildi.

Hava kalitesinin değerlerini ölçen İsviçreli teknoloji şirketi IQAir tarafından paylaşılan verilere göre, Lahor, en kirli havaya sahip şehirler arasında dünyada ilk sıralarda yer aldı.

Şehrin hava kalitesi değeri tehlikeli seviye sınırı olan 300'ü aşarak 386 olarak gerçekleşti.

Şehirdeki hava kirliliği, ortalama bir insan için DSÖ tarafından kabul edilen seviyenin 41 kat üzerine çıktı.

Hava kirliliği sebebiyle Lahor'daki özel şirketlerin yüzde 50 personel kapasitesi ile çalışması kararı alındı.

IQAir tarafından paylaşılan listede Karaçi de 8'inci sırada yer aldı.

DSÖ'nün şehirlerdeki hava kalitesi için hazırladığı rehberi, PM 2,5 seviyelerinin (çapı 2,5 mikrometreden küçük olan ince partikül madde) metreküp başına 10 mikrogramın altında olması gerektiğini belirtiyor.

Etiketler : Lahor Pakistan Hava Kirliliği DSÖ
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