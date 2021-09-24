Tehdit gibi açıklama: Savaş henüz bitmedi

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Ri Thae Song, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in Salı günkü BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Kore Savaşı'nın resmi olarak sona erdirilmesi çağrısını "erken" bularak geri çevirdi.

Aksam.com.tr'nin BBC News'ten aktardığı habere göre, Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'ya konuşan Ri, "Güney Kore'nin Kore Savaşı'na resmi bir son verme çağrısı erken, çünkü bunun Pyongyang'a yönelik "ABDnin düşman politikasının" geri çekilmesine yol açacağının garantisi yok." sözleriyle tavrını sürdürürken şu ifadeleri kullandı:

Kuzey Kore çevresindeki siyasi koşullar değişmediği ve savaşın sona erdiği yüzlerce kez ilan edilmesine rağmen ABD'nin düşmanca politikası değişmediği sürece hiçbir şey değişmeyecek. ABD'nin çifte standartlarını ve düşmanca politikasını geri çekmesi, Kore yarımadasının durumunu istikrara kavuşturma ve üzerinde barışı sağlamada en büyük önceliktir.

İki Kore'nin ABD ve Çin veya yalnız ABD ile birlikte böyle bir beyanda bulunmasını öneren Güney Kore Başkanı Moon, Pyongyang'ın Washington ile diyaloga girmenin kendi çıkarına olduğunu anlayacağından emin olduğunu, ancak 2022'de sona erecek olan görev süresi boyunca o anın geleceğinden emin olmadığını söylemişti.

İki Kore, 1950-53 arasındaki çatışmanın bir barış anlaşması yerine ateşkesle sona ermesinden sonra teknik olarak hâlâ savaşta.