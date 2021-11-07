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07 Kasım 2021 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:07 Kasım 2021 Pazar 11:05:00

Kuzey Kore'den ABD'ye gözdağı... Top atışı tatbikatı düzenledi

Kaynak: AA

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Kuzey Kore, savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla topçu atışı tatbikatı düzenledi. Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ağustosta ortak askeri tatbikat gerçekleştirmesini tehdit olarak algılamış ve son zamanlarda füze denemelerini artırmıştı.

Kuzey Kore'nin savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla topçu atışları gerçekleştirerek tatbikat düzenlediği bildirildi.

AA'nın haberine göre, Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin Pyongyang yönetimine karşı düşmanca politikalardan vazgeçmesi çağrısından bulunurken, devlet medyası Kuzey Kore'nin savunma kapasitesini geliştirmek için tatbikat gerçekleştirdiğini aktardı.

Devlet medyasının bildirdiğine göre, dün üst düzey hükümet ve askeri yetkililerin katılımıyla askeri mekanize birlikler arasında topçu atış yarışması düzenlendi.

Haberde adı geçmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un tatbikata katılmadığı tahmin ediliyor. Kim Jong Un, geçen sene benzer bir topçu atış talimine katılmıştı.

KUZEY KORE'NİN FÜZE DENEMELERİ GERİLİMİ ARTIRDI

Yaklaşık 2 yıldır nükleer müzakerelere katılmayan Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ağustosta ortak askeri tatbikat gerçekleştirmesini tehdit olarak algılamış ve son zamanlarda füze denemelerini artırmıştı.

Kuzey Kore, 15 Eylül'de kısa menzilli balistik, 28 Eylül'de ise Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının "yeni geliştirilmiş hipersonik" şeklinde tanımladığı füze denemeleri yapmıştı.

Öte yandan, 19 Ekim'de "denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füze" denemesi yapan Kuzey Kore uluslararası toplumun tepkisiyle karşılaşmıştı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, söz konusu füze denemelerinin "yasal olarak meşru müdafaa hakkını kullanma" olduğunu bildirmişti.

ABD İLE KUZEY KORE ARASINDAKİ NÜKLEER MÜZAKERELER

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmıştı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.

Etiketler : Kuzey Kore Kuzey ve Güney Kore ABD
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