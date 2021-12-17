Kuzey Kore'de akılalmaz yasak!

Kuzey Kore'de akılalmaz bir yasak gündemde. Ülkede gülmek veya mutluluk belirtisi göstermek bir süreliğine yasaklandı.

Aksam.com.tr'nin Daily Mail'den aktardığı habere göre, Kuzey Koreliler, eski lider Kim Jong Il'in ölümünün onuncu yıldönümü münasebetiyle 11 gün boyunca gülmek veya içki içmekten men edildi.

Hükümet yetkilileri, Kuzey Kore Kim Jong Il'in ölümünü anıldığı zamanda halka herhangi bir mutluluk belirtisi göstermemelerini emretti.

Buna göre, Kim Jong Il'in ölümünden on yıl sonra, Kuzey Koreliler, gülmelerine veya alkol almalarına izin verilmeyen "11 günlük yas dönemi" geçirmek zorunda.

Kuzeydoğu sınır kenti Sinuiju'dan bir Kuzey Koreli Radio Free Asia'ya (RFA) "Yas döneminde alkol almamalıyız, gülmemeliyiz veya boş zaman aktivitelerine katılmamalıyız" dedi.

Adı belirtilmeyen kişi, Kuzey Korelilerin Kim Jong İl'in ölümünün yıl dönümü olan 17 Aralık'ta market alışverişine gitmesine izin verilmediğini de sözlerine ekleyerek "Geçmişte yas döneminde içki içerken veya sarhoşken yakalanan birçok kişi tutuklandı ve ideolojik suçlu muamelesi gördü. Onlar götürüldü ve bir daha asla görülmediler. Yas sırasında ailenden biri ölse bile, yüksek sesle ağlamana izin verilmiyor ve cenaze bu süre bittikten sonra çıkarılmalı. İnsanlar yas dönemine girerlerse kendi doğum günlerini de kutlayamazlar." dedi.

Kim Jong Il, ülkeyi 17 yıl boyunca baskıcı bir diktatörlükle yönettikten sonra 17 Aralık 2011'de 69 yaşında kalp krizinden öldü.

Kim Jong Il için her yıl düzenlenen yas süresi genellikle 10 gün iken, bu yıl "ölümünün onuncu yıldönümü" de eklenerek 11 güne çıkarıldı.

Kim Jong Un, Kim Jong Il'in üçüncü ve en küçük oğlu ve 2011'de babasının ölümüyle iktidara geldi.