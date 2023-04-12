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12 Nisan 2023 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:12 Nisan 2023 Çarşamba 14:30:00

Kuzey Kore, uzay projelerinin artarak devam edeceğini duyurdu

Kaynak: AA

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Kuzey Kore'nin daha önce duyurduğu askeri casus uydusu lansmanıyla ilgili endişeler devam ederken, Pyongyang yönetimi şimdi de gelişmiş uzay projelerinin artarak devam edeceğini bildirdi.

Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ilk uzay uçuşunu gerçekleştiren Yuri Gagarin'i anmak amacıyla kutlanan "Uluslararası İnsanlı Uzay Uçuşu Günü" vesilesiyle yapılan açıklamada, ülkenin geliştirilen uzay projelerinin, egemen bir devletin uzayı barışçıl şekilde kullanma hakkına sahip olduğunu garanti eden Dış Uzay Anlaşması'nın ruhuna uygun "canlı bir şekilde" ilerlediği belirtildi.

Açıklamada, "Uzay, tüm insanlığa aittir ve hiçbir devlet tarafından tekelleştirilemez veya sahiplenilemez. Kuzey Kore de küresel bir uzay güç merkezine dönüşmek için sarsılmaz bir istekliliğe sahiptir." ifadesi kullanıldı.

Uydu geliştirmek amacıyla kurulan Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresinin 10. yıl dönümünü kutlayan Kore, daha önce ilk askeri keşif uydusunun hazırlıklarının tamamlanacağı ve nisana kadar yörüngeye yerleştirileceği sözünü vermişti.

Kuzey tarafında Aralık 2022'de Güney Kore'nin başkenti Seul'ün ve Incehon'da bir limanın siyah beyaz fotoğrafları paylaşılmış ve uydu test parçasından çekildiği belirtilmişti. Bu durum, Güney tarafında endişeye neden olmuştu.

Etiketler : uzay uçuşu Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi Güney Kore

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