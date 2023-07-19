Kuzey Kore sınırını "izinsiz" geçen ABD'li askerin Güney'de 2 ay hapis yattığı ortaya çıktı

ABD'de Birinci Zırhlı Birlikte görevli ikinci sınıf er Travis King'in Güney Kore'de "saldırı" suçlamasıyla yaklaşık 2 ay cezaevinde kaldığı belirtildi.

King'in 10 Temmuz'da serbest bırakılmasının ardından, 17 Temmuz'da Texas eyaletinde bulunan Fort Bliss askeri üssüne gönderilmek üzere Güney Kore'deki bir havalimanına götürüldüğü fakat askerin uçağa binmeden havalimanından ayrıldığı kaydedildi.

23 yaşındaki askerin, havalimanından ayrılmasının ardından Güney ve Kuzey Kore arasındaki fiili sınır köyü Panmunjom'a düzenlenen tura katıldığı sırada sınırı geçtiği ancak öncesinde ne yaptığına ilişkin bilgi bulunmadığı belirtildi.

ABD'Lİ ASKER, ANNESİNE YAKINDA DÖNECEĞİNİ SÖYLEMİŞ



ABC News'in haberine göre, askerin annesi Claudine Gates, "Travis'in böyle bir şey yapacağını düşünemiyorum." ifadesiyle oğlunun Kuzey Kore sınırını geçmesine ilişkin şaşkınlığını belirtti.

Gates, King'in kendisiyle son telefon görüşmesinde, yakında Fort Bliss askeri üssüne döneceğini söylediğini aktardı.

Kuzey Kore'den konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

KUZEY KORE FÜZE DENEMELERİNE DEVAM EDİYOR



Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığı, Kuzey'in yerel saatle 03.30 ve 03.46'da Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde iki füze fırlattığını teyit etmişti.

Füze denemelerinin, ABD'ye ait nükleer güçle çalışan denizaltının, 42 yıl sonra Güney Kore limanına demirlemesi sonrasında yapılması dikkati çekmişti.

ABD SAVUNMA BAKANI LLOYD AUSTİN, DURUMU TAKİP ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ



Güney ve Kuzey Kore arasındaki fiili sınır köyü Panmunjom'a düzenlenen tur esnasında bir ABD askerinin, sınırı izinsiz geçtiğini teyit eden Bakan Austin, olayın yeni geliştiğini ve hala öğrenmeye çalıştıkları birçok şey olduğunu aktarmıştı.

Austin, "Ancak bildiğimiz şu ki bir askerimiz isteyerek ve izinsiz olarak sınır çizgisini geçmiştir ve şu an Kuzey Kore'de gözaltında olduğuna inanıyoruz. Durumu yakından izliyor ve araştırıyoruz." demişti.

Olayla ilgili gelişmeleri öğrendikçe aktaracaklarını belirten Austin, "Askerimizin iyi olduğu konusunda kesinlikle çok endişe duyuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan ABD ile Kuzey Kore'nin konuya ilişkin görüşmeleri hangi yoldan gerçekleştireceği bilinmiyor.