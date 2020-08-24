  • BIST
    1117.57
  • Dolar
    7,3709
  • Euro
    8,7298
  • Altın
    461,6920
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ezberleri bozduz! Enerjide daha bağımsız bir Türkiye!
Bursa'da 'paha biçilemez' hırsızlık anları kamerada!
İran'da can kaybı artıyor! Son 24 saatte 133 ölüm
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün askeri okullara kodlama yöntemiyle sızmasına ilişkin y ...
Fenerbahçeli futbolcu koronavirüse yakalandı
İran'da seçim tarihi belli oldu
Göztepe'den Alper Potuk hamlesi! Transferi an meselesi
İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı
Trump açıkladı: ABD'de Kovid-19'a karşı plazma tedavisine onay verildi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 218 kilogram ele geçirildi
Tokyo'da sıcaktan ölenlerin sayısı 170'e yükseldi
Kartal kritik sınavda! PAOK maçı kadrosu belli oldu
Bakan Soylu'dan Giresun'daki son durumla ilgili açıklama
"Türkiye'nin yatırımlarını memnuniyetle karşılıyoruz"
Doğal gaz keşfi neyi değiştirecek? İşte o soruda cevabı...
Hamas Sözcüsü Berhum: Ablukayı ağırlaştırmanın sonuçlarından İsrail sorumlu olacak
Güney Kore'den Kim Jong-un hakkında bomba iddia!
Hatayspor'da koronavirüs testi
Rusya'da koronavirüste son durum: Vaka sayısı 961 bini aştı
Marcelo'dan Fenerbahçe'ye şaşırtan cevap! "Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım"
MHP Lideri Bahçeli: Doğal gaz kuyusu kötü niyetlilerin ipliğini bir kez daha pazara çıkardı
Gürcistan 25 Ağustos'u 'ulusal yas' ilan etti
313 milyon yıllık fosil ayak izi bulundu
Çin meydan okudu: Güney Çin Denizi'nde askeri tatbikata başladı
24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:44:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:53:00

Kuzey Kore lideri Kim'in komada olduğu iddia edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un komada olduğu ve yetkilerinin bir kısmını kız kardeşi Kim Yo-jong'a devrettiği ileri sürüldü. Güney Kore'nin eski devlet başkanlarından birininn danışmanlığını yapan Chang Song-min'in iddiası, dünya gündeminde deprem yarattı.

New York Post'un Güney Kore medyasına dayandırdığı habere göre, Güney Kore'nin eski devlet başkanlarından Kim Dae-jung’un danışmanlığını yapan Chang Song-min, Güney Kore medyasına yaptığı açıklamada, bu yıl önemli etkinliklere katılmayan Kuzey Kore lideri Kim'in sağlık durumunun kötü olduğunu ileri sürdü.

Chang, "(Kim'in) Komada olduğunu tahmin ediyorum ancak henüz hayatta." dedi.

Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong'un, ülkeyi yönetmeye yardımcı olmaya hazır olduğunu söyleyen Chang, "Tam bir ardıl yapı oluşturulmadı, bu nedenle boşluk uzun süre sürdürülemeyeceği için Kim Yo-jong öne çıkarılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Chang'ın konuya ilişkin iddiaları, Güney Koreli istihbarat yetkililerinin, Kim'in 33 yaşındaki kardeşinin, halefi olarak atanmamış olmasına rağmen artık "de facto ikinci lider" olarak görev yaptığına ilişkin açıklamasının akabinde geldi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi yetkilileri, milletvekilleriyle basına kapalı bir toplantıda, Kuzey Kore'deki iktidar değişikliğinin kısmen "(Kim'in) hükümdarlığındaki stresi azaltmak ve siyasi başarısızlık durumunda suçun yönünü değiştirmeyi" amaçladığını söylemişti.

Haberde, “Kim’in hala mutlak otoritesini koruduğu ancak otoritesinin bir kısmının azar azar devredildiği” aktarılmıştı.

- Kim hakkındaki söylentiler

Kuzey Kore lideri Kim hakkında, nisanda "sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü" yönünde söylentiler çıkmıştı.

Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.

Kim'in, 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

İddiaların ardından Kim Jong-un'un, mayıs başında, ülkenin başkenti Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER