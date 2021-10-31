VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den dikkat çeken Squid Game yasağı!
İran'dan gündemi sarsacak iddia!
Şimdiye kadar hiç görülmemişti! Koronavirüs oraya da sıçradı
Kuzey Kore liderinden kıtlık çağrısı: Siyah kuğu yiyin
Kürsüde BM raporunu yırttı!
Kaynak yaptı... Bakan Varank'tan fabrika ziyareti
Roma'da kritik zirve! Önemli konular masada
BES'i çocuklar besledi
O terörist Erivan'da
Asgari ücretli, emekli ve esnaf için iyi haber
"Kuvvetli Yağışa Dikkat!"
Tarkan ve Kurt!
Gülşen konserinde şoke eden hakaret
New York'ta kafa dağıtıyor
Dengesiz havalarda bağışıklığı portakal suyuyla koruyun
‘Süper Grip'te antibiyotik kullanımı zirve yaptı
Tarçın çayı ağrıları azaltıyor Balla karıştırmak etkisini artırır
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 31 Ekim
Pandemide acile gitmeden önce bu belirtilere dikkat
Türkiye, Yemen'deki bombalı saldırıyı kınadı
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek
Çavuşoğlu'ndan SİHA açıklaması!
Marmaray'dan 'seferlerde aksama' açıklaması
Türkiye de imzaladı! G-20 zirvesinde vergi kararı
31 Ekim 2021 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:31 Ekim 2021 Pazar 10:02:00

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan kıtlıkla mücadele için çağrı: "Siyah kuğu yiyin"

ABONE OL

Kuzey Kore Lideri Kim Jong, küresel ısınmayla beraber gıda ve ilaç kıtlığının arttığını belirterek ülkesinin 73 yıllık tarihinin en kötü günlerini geçirdiği açıkladı. Kim, vatandaşlardan 'leziz ve protein deposu' siyah kuğu tüketmesini istedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Rusya ve Çin ile sınırlarını kapatan Kuzey Kore, sahip olduğu nükleer ve balistik füzelerin sonucunda uluslararası yaptırımlarla mücadele etmeye devam ediyor. Yaşanan gelişmelerle birlikte ülke tarihinin en zor günlerini geçiriyor.

GIDA VE İLAÇ KONUSUNDA SIKINTILAR YAŞIYORLAR

Özellikle gıda ve ilaç konusunda yaşanan sıkıntı, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'u harekete geçirdi.

SİYAH KUĞU ÇAĞRISI

Vatandaşlarına 'siyah kuğu' yeme çağrısında bulunan Kim, ürünün lezzetine ve besin değerlerine dikkat çekti.

ÇİFTLİKLERİ BULUNUYOR

Kore İşçi Partisi'nin baş sekreteri Ri Jong Nam tarafından ülkesinin doğusunda açılan Kwangpho Çiftliği, siyah kuğuların yetiştirilmesi için kullanılıyor.

KANSERE KARŞI ETKİLİ

Kuzey Kore'de yayın yapan NK News, 2019 yılından bu yana ülkede tüketilen siyah kuğu etinin kansere karşı etkili olduğunu ortaya çıkaran araştırmaların olduğunu da iddia ediyor.

Etiketler : KUZEY KORE KITLIK ÇİN ABD SİYAH KUĞU KİM YONG
'Paramparça' Teoman

'Paramparça' Teoman
Memleketini coşturdu

Memleketini coşturdu
300 gül jesti

300 gül jesti
Şehir şehir gezmek ‘iyi Fikir'

Şehir şehir gezmek ‘iyi Fikir'
Setlere daha var

Setlere daha var
Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Aklından bile geçirme Bill!

Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Aklından bile geçirme Bill!
Survivor aşkı ortaya çıktı

Survivor aşkı ortaya çıktı
Çocuklar için koşacak

Çocuklar için koşacak
Benim gönlümde oyunculuk vardı

Benim gönlümde oyunculuk vardı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER