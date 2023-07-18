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18 Temmuz 2023 Salı 15:56:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 15:56:00

Kuzey Kore, bir ABD vatandaşını gözaltına aldı

Kaynak: AA

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Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC), Güney ve Kuzey Kore arasındaki fiili sınır köyü Panmunjom'a düzenlenen tur esnasında bir ABD vatandaşının Kuzey'in sınırını izinsiz geçtiğini ve gözaltına alındığını belirtti.

Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC), Güney ve Kuzey Kore arasındaki fiili sınır köyü Panmunjom'a düzenlenen tur esnasında bir ABD vatandaşının Kuzey'in sınırını izinsiz geçtiğini açıkladı.

Kore Yarımadası'nda güvenliği sağlamakla görevli ABD liderliğindeki UNC, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamada, Güney ve Kuzey Kore arasındaki Panmunjom'daki Ortak Güvenlik Bölgesi'nde düzenlenen tur esnasında sınırdan izinsiz geçen ABD vatandaşının Kuzey Kore'de gözaltında olduğu belirtilerek olayın çözümü için Kuzey Kore ordusuyla irtibatta olunduğu ifade edildi.

Askerden Arındırılmış Bölge ve Ortak Güvenlik Bölgesi'nin içinde yer alan Panmunjom köyü, Kore Savaşı'nı durduran ateşkes antlaşmasının imzalandığı yer olması nedeniyle "ateşkes köyü" adıyla da biliniyor.

Etiketler : Kuzey Kore ABD Güney Kore
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