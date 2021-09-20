Kuzey Kore ABD'yi uyardı: Karşılığını alırsınız!

Kuzey Kore, ABD'nin Avustralya'ya nükleer enerjili denizaltı sağlama kararını eleştirerek anlaşmanın, ülkenin güvenliğini etkilediğinin tespit edilmesi halinde bazı karşı önlemler uygulayabileceği konusunda Washington'ı uyardı.

AA'da yer alan habere göre; Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından kimliği belirtilmeyen bir yetkili, ABD, İngiltere ve Avustralya arasındaki anlaşmanın, Asya-Pasifik'teki güvenlik dengesini bozacak ve "silah yarışlarının zincirleme reaksiyonunu" tetikleyecek "son derece tehlikeli bir eylem" olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore'nin anlaşmayı yakından incelediğini belirten bakanlık yetkilisi, "ülkenin güvenliği üzerinde en küçük bir olumsuz etkiye bile sahip olursa" karşılıklı eylemlere devam edileceğini söyledi.

Yetkili, yerel basına yaptığı açıklamada, "Mevcut durum bir kez daha göstermektedir ki, uzun vadeli perspektiflere dayalı olarak milli savunma kabiliyetlerimizi güçlendirme çabalarımız bir nebze olsun hafifletilmemelidir." dedi.

AUKUS GÜVENLİK ORTAKLIĞI ANLAŞMASI

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkesinin bir sonraki denizaltı filosunun nükleer enerjiyle çalışacağını ve İngiltere ve ABD ile iş birliği içinde inşa edileceğini, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı kıtalararası sanal toplantıda duyurmuştu.

Üç ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan 'AUKUS' adlı güvenlik anlaşması uyarınca, Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'daki tersanelerde en az 8 adet nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa edilecek.

Anlaşma uyarınca, Avustralya'nın sahip olacağı nükleer enerjili denizaltıların, Hint-Pasifik'te istikrarı desteklemek ve anlaşmaya taraf olan ülkelerin ortak değerleri ile çıkarlarının korunmasına katkı sunmak için kullanılacak.

Hint-Pasifik bölgesinde Çin'in büyüyen askeri varlığına karşı yapıldığı açıklanan AUKUS anlaşmasına tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, anlaşmanın bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalayacağı eleştirisinde bulunmuştu.