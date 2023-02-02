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02 Şubat 2023 Perşembe 13:15:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 13:15:00

Kuzey Kore: ABD'den gelebilecek tehditlere "ezici nükleer güçle" yanıt vermeye hazırız

Kaynak: AA

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Kuzey Kore, ABD'nin, Güney Kore ile askeri tatbikatlarını artırmasının gerilimi tırmandırdığını savunarak kısa veya uzun vadeli herhangi bir tehdide karşı "ezici nükleer güçle" yanıt vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Güney Kore'ye yeni nesil hayalet savaş uçakları ve uçak gemileri gibi stratejik askeri varlıkları daha fazla konuşlandıracaklarını bildirmesinin ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin Güney Kore ile düzenlediği ortak askeri tatbikatlara tepki gösterilerek ABD güçlerinin "düşmanca eylemleri" nedeniyle Kore Yarımadası ve bölgedeki askeri ve siyasi durumun "kırmızı çizgiyi" aştığı belirtildi.

ABD ve Güney Kore'nin düzenlediği askeri tatbikatların bölgeyi savaş alanına dönüştüreceği savunulan açıklamada, Kuzey Kore'nin kısa veya uzun vadeli herhangi bir tehdide karşı "ezici nükleer güçle" cevap vermeye hazır olduğu bildirildi.

Açıklamada, ABD'nin olası askeri girişimine "nükleere karşı nükleer ve topyekûn savaşa karşı topyekûn savaş" ilkesiyle karşılık verileceği vurgulanarak "ABD'nin Kore Yarımadası ve çevresindeki askeri faaliyetlerine devam etmesi halinde Kuzey Kore, doğal olarak caydırıcı gücünü kullanacaktır." ifadesine yer verildi.

ABD'nin, Kuzey Kore'yi "tek taraflı olarak silahsızlanmaya" zorlamak için yaptırımları ve askeri baskıyı sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, Pyongyang yönetiminin, "düşmanca politikasını" sürdürdüğü takdirde ABD ile diyalog kurmayacağı vurgulandı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 30 Ocak'ta yaptığı iki günlük Güney Kore ziyaretinde ortak savunma taahhüdünü yinelerken, yeni nesil hayalet savaş uçakları ve uçak gemileri gibi stratejik askeri varlıklarını bu ülkeye daha fazla konuşlandıracaklarını açıklamıştı.

Etiketler : kuzey kore abd tehdit nükleer
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