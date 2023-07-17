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Kuzey Kore: ABD boş hayallere kapılması
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17 Temmuz 2023 Pazartesi 17:37:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 17:37:00

Kuzey Kore: ABD boş hayallere kapılması

Kaynak: AA

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD'yi, ülkesinin silahsızlanmasına ilişkin "boş hayallere kapılmaması" uyarısında bulundu.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Kuzey Kore'nin yapacağı yeni bir kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesinden endişe duyduğunu belirtmesinin ardından konuştu.

Kim, ABD yönetimini, ülkenin güvenliğini riske atacak "saçma eylemlerde" bulunmaması ve askeri tatbikatları geçici olarak durdurmak, yaptırımları hafifletmek suretiyle ülkesinin silahlanmasını ve ilerlemesini durdurabileceği konusunda "boş hayallere kapılmaması" konusunda uyardı.

Kim Yo-jong ayrıca, ABD'nin, "ülkesinin gelişmesini engellemeyi amaçlayan bir girişim" olarak nitelediği "önkoşulsuz iletişim çağrısı"nı geri çevirdi.

Washington'ın Güney Kore ile askeri ittifakını güçlendirme politikalarını eleştiren Kim, bu tür eylemlerin Pyongyang'ın ABD ile diyaloğa girmesini zorlaştıracağını belirtti.

Kıtalararası balistik füzenin fırlatma denemesinin sadece bir başlangıç olduğunu söyleyen Kim,"Egemenliğimizi ihlal edebilecek ve halkımızın istikrarına zarar verebilecek her türlü eyleme sert bir şekilde karşılık vermeye hazırız." dedi.

SULLİVAN: KUZEY KORE İLE "ÖN KOŞULSUZ" GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ

CBS News televizyon kanalındaki "Face the Nation" adlı programın dünkü konuğu Sullivan, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesinin ardından yeni bir nükleer denemeye girişmesinin kendisini şaşırtmayacağını söylemişti.

Sullivan ayrıca, ABD'nin Kuzey Kore ile nükleer programları hakkında ön koşulsuz görüşmeye hazır olduğunu belirtmişti.

KİM, FÜZE FIRLATMALARININ ARDINDAN TOPLANAN BMGK'Yİ KINAMIŞTI

Kim, balistik füze fırlatmalarının ardından acil oturum düzenleyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni de (BMGK) kınamıştı.

Kuzey Kore'nin füze fırlatmasının ardından acil oturum düzenleyen BMGK'den "büyük hoşnutsuzluk" duyduğunu belirten Kim, füze denemesini "meşru müdafaa" olarak nitelemişti.

Kim ayrıca, ABD'nin "düşmanca politikasına" yanıt vermenin Kuzey Kore'nin kendi hakkı olduğunu vurgulamıştı.

Etiketler : Kuzey Kore ABD ABD-KUZEY KORE
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