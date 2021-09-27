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27 Eylül 2021 Pazartesi 08:14:00 - Güncelleme:27 Eylül 2021 Pazartesi 08:14:00

Kuzey Afrika ülkesinde sular durulmuyor! Orduya açık suçlama

Kaynak: AA

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Sudan Kabine İşleri Bakanı Halid Ömer Yusuf, 'Ordu, geçiş sürecini zayıflatmayı amaçlıyor.' açıklamasında bulundu.

Sudan Kabine İşleri Bakanı Halid Ömer Yusuf, askerlerin, Eski Rejimin İzlerini Ortadan Kaldırma ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi merkezi ve konseyin el koyduğu kurumların güvenliğinden çekilme kararını, geçiş dönemine yönelik darbe olarak nitelendirdi.

Yusuf, Komitenin merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ordunun geçiş sürecini zayıflatmayı ve ona darbe yapmayı kolaylaştırmayı amaçladığını savundu.

Sudan ordusunun yapılandırılması ve eski rejimin kalıntılarından temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Yusuf, "Sudan halkı tek, profesyonel bir ordu istiyor." dedi.

Yusuf, "Sivil unsur ile Sudan ordusu arasındaki fitne çıkarma çabalarına alet olmayacağız." diye konuştu.

Yolsuzlukla Mücadele Komitesi üyesi Salah Menna, komitenin merkezini ve eski rejimden ele geçirdiği 22 yeri korumakla görevli ortak kuvvetlerin çekildiğini, Sudan polisinin komite karargahı ve diğer bölgelerin güvenliğini üstlendiğini söyledi.

HALK DEVRİME SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞRILDI

Yolsuzlukla Mücadele Komitesi, askeri kuvvetlerin karargahtan çekilmesi üzerine Sudan halkını devrimlerini korumaya çağırdı.

Çağrı üzerinde komitenin başkent Hartum'daki merkezine yüzlerce kişi toplandı.

Komitenin önünde toplanan vatandaşlar, "Halk, yeni Sudan'ı inşa etmek istiyor", "Tek ordu, tek millet", "Devrimi koruyoruz" gibi sloganlar attı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Sudanlı, AA muhabirine, "Diktatörlüğe dönmeyeceğiz. Asker kılığında hiçbir diktatörün bize hükmetmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü ve sivil üyesi Muhammed el-Feki Süleyman, 21 Eylül sabahı gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında yaptığı açıklamada, "Askeri bileşenden siyasi denklemi değiştirmeye yönelik bir girişim var ve bu ortaklık sürecinin ihlalidir. Bu gerçek, kansız bir darbedir. Askeri bileşen siyasi süreci kontrol etmeyi ve belirli kişileri iktidara getirmeyi hedefliyor. Bu kabul edilemez. (Egemenlik Konseyi Başkanı) Abdulfettah el-Burhan, ülkedeki siyasi sürecin vasisi değildir. Askeri bileşenin siyasi süreç üzerindeki vesayetle ilgili konuşmasını reddediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Burhan da sivil iktidar ortaklarının açıklamalarına, "Silahlı Kuvvetler, Sudan'ın ve halkının güvenliğinin koruyucusudur. Devrimci güçler birlik olmadıkça onlarla birlikte yürümeyeceğiz." şeklinde tepki göstermişti.

SUDAN BAŞBAKANI HAMDUK, ANAYASAL BİLDİRİ ANLAŞMASI'NA UYULMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Ağustos 2019'da asker ve sivil yöneticilerce imzalanan Geçici Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri Anlaşması'ndaki hükümlere uyulması gerektiğini vurguladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Hamduk, ülkedeki tüm ilgili tarafları mevcut anlaşmazlığın asker ve siviller arasında olmadığını göz önünde bulundurarak Anayasal Bildiri Anlaşması'na kesinlikle uymaya çağırdı.

Hamduk, "Şu anda yaşanan çatışma, askerler ile siviller arasında değil, demokratik dönüşüme inanan sivil ve askerler ile dönüşümün önündeki yolu kesmek isteyenler arasındadır." ifadelerini kullandı.

Sudan Başbakanı, tüm tarafları anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalmaya, tek taraflı tutumlardan uzak durmaya, tüm sorumluluklarını üstlenmeye, ülkenin ve halkın çıkarlarını her şeyin üstünde tutmaya davet etti.

Eski Rejimin İzlerini Ortadan Kaldırma ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesinin Aralık devrimin kazanımlarından biri olduğunu belirten Sudan Başbakanı, bunu korumanın görev olduğunu sözlerine ekledi.

Etiketler : Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Abdullah Hamduk KUZEY AFRİKA
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