"Avukatlar Derneği", "Kuveyt Medya Derneği" ve "Kuveyt Ekonomi Derneği"nin de aralarında bulunduğu 30'dan fazla STK, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)-İsrail ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından ortak yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "İşgalci İsrail ile her türlü normalleşmeyi reddediyoruz. Normalleşme Filistin davasına ve Arap toplumunun sırtına saplanmış bir hançerdir." ifadelerine yer verildi.

"İşgalci Siyonist oluşum, Filistinli kardeşlerimize yönelik ihlallerine devam etmektedir." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, Filistin davasının Arapların öncelikli davası olduğu vurgulandı.

Açıklamada Filistin halkının işgale karşı her türlü direnme hakkına tam destek verildiği vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.