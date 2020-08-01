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01 Ağustos 2020 Cumartesi 21:14:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2020 Cumartesi 21:15:00

Kuveyt yüksek riskli ülkelere uçuşları durdurdu

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Birçok ülke koronavirüs salgınının 2. dalga şokuyla karşı karşıya kaldı. Kuveyt, koronavirüsün ciddi bir tehlike oluşturduğu 31 ülkeye uçuşları durdurdu. Bu ülkeler arasında Türkiye yer almadı.

Kuveyt, korona virüs salgını nedeni ile yüksek riskli olan 31 ülkeye uçuşları askıya aldı.

Korona virüs salgını uluslararası uçuşları etkilemeye devam ediyor. Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgını nedeni ile yüksek riskli olan 31 ülkeye yapılan uçuşların ikinci bir emre kadar askıya alındığı duyuruldu.

Uçuşların yasak olduğu ülkeler arasında Çin, İran, Meksika, İtalya ve Irak'ın yanı sıra Kuveyt'te çok sayıda vatandaşı olan Hindistan, Pakistan, Mısır, Filipinler, Lübnan ve Sri Lanka'da bulunuyor.

Öte yandan Kuveyt'te toplam vaka sayısı 67 bin 448'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 453'e yükseldi.

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