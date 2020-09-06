Kütahya'da bir köy daha karantina altına alındı
Kaynak: IHA
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Korona virüs (Covid19) nedeniyle Yolçatı köyü karantinaya alındı.
Altıntaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Pozitif vakaların artması dolayısıyla Altıntaş ilçesine bağlı Yolçatı köyü 4 Ağustos itibarıyla karantina altına alındı.
Yaşanan salgını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla alınan tedbirler kapsamında karantina 14 gün sürecektir. Karantina altına alınan Yolçatı köyündeki vatandaşların ihtiyaçları, vefa sosyal destek ekiplerince karşılanacaltır’’ denildi.
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