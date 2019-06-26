Kushner Bahreyn çalıştayında sınırları olmayan haritalar üzerinden sunum yaptı    

Bahreyn’deki çalıştaydaki söz konusu videoda, bölgede özellikle Gazze ve Batı Şeria'daki altyapı, teknoloji, eğitim ve enerji alanlarındaki projelere ait görüntülere yer verilirken, İsrail ve Filistin de dahil olmak üzere ülkelerin sınırlarına işaret edilmedi.

ABD'nin çekişmelerin çözümü için tarihi bir fırsat olduğuna dair açıklamalarına rağmen, sunulan görüntüde, sınırların çizilmediği İsrail, Filistin'in ve bölge ülkelerinin bulunduğu haritaların görüntüleri üzerinden yatırım ve kalkınma projelerinin tanıtımı yapıldı. Kushner'in konuşması sırasında ekrana getirilen haritalarda sınırların olmaması arzulanan Filistin devletinin kapsadığı topraklara ilişkin olasılıklar ve spekülasyonların kapısını açtı.

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Batı Şeria ve Gazze'yi kapsayan enerji, eğitim, teknoloji ve altyapıya ilişkin projelerin tanıtım videosunda siyasi konulara ve İsrail'in, Gazze'ye abluka ve diğer bölgelerdeki gayrimeşru yerleşimlerine ilişkin uygulamalarına değinilmedi.

Görüntüde, Gazze ile Batı Şeria arasındaki bağ, Akdeniz'de doğal gaz gibi stratejik sektörlere ilişkin kurulması planlanan projelerin idaresine dair düzenlemeler, özellikle güvenlik ve gelirlerin dağıtımı hakkında bilgi paylaşılmadı.

YÜZYILIN ANLAŞMASI DİYE SUNDULAR

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner öncülüğünde, İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırlanan "Yüzyılın Anlaşması" planının ekonomi paketi geçen cumartesi günü açıklandı. Planda Filistin ve komşu ülkeleri kapsayan 50 milyar dolarlık yatırım fonu ve Batı Şeria ile Gazze'yi bağlayan 5 milyar dolarlık bir ulaşım koridorunun inşasının olduğu belirtildi.

Söz konusu pakette, 50 milyar doların yarısından fazlasının yatırım olarak Filistin'e ayrılacağı belirtilirken bu fonun geri kalanının Mısır, Lübnan ve Ürdün arasında paylaşılması öngörülmüştü.

Ayrıca, Filistin'de 179 altyapı tesisi ve iş projesinin hayata geçirilmesi planlanan pakette, Gazze'de yaşayan Filistinlilere fayda sağlayacağı gerekçesiyle Mısır'ın Sina Yarımadası'na da yatırım yapılacağı belirtilmişti.

FİLİSTİN ÇALIŞTAYA KATILMIYOR

Evsahibi Bahreyn'in yanı sıra konferansa, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas katılıyor.

"Filistin'i ilgilendiren" çalıştaya Filistinliler katılmazken, diğer bir muhatap olan İsraillilerin ise resmi bir katılım göstermeyecekleri belirtiliyor.

Filistinli siyasi analist Hasan Lafi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD, Bahreyn Çalıştayı ve Yüzyılın Anlaşması planıyla, Filistinlileri, başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet ile topraklarına geri dönüş hayallerinden ve haklarından vazgeçirmeyi hedefliyor. Bunun karşılığında da daha iyi ekonomik şartların tadını çıkaracakları sakin bir hayat sunuyor." dedi.

"Washington yönetimi, Filistin halkını, kendi geleceklerini tayin etme, işgalden kurtulma ve vatanlarına dönme gibi düşüncelerden uzak, sadece temel ihtiyaçlarını karşılamayı düşünen insanlardan oluşan bir grup haline dönüştürmeyi hedefliyor." diyen Lafi, ABD'nin, Filistin topraklarını İsraillilere verme niyetinde olduğunu ve Filistinlilere de yatırım, altyapı projeleri ve iş fırsatları adı altında para vermeyi böylelikle meşru haklarından vazgeçmelerinin beklendiğini kaydetti.

AA