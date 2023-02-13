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13 Şubat 2023 Pazartesi 13:24:00 - Güncelleme:13 Şubat 2023 Pazartesi 13:24:00

BM Ticaret Ofisi Toplantısı'nda depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Kaynak: AA

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BM Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) Ticaret ve Kalkınma Kurulu 73. İcra Oturumu Toplantısı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı.

BM Cenevre Ofisi'nde 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan toplantıya, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy ile diğer ülkelerin temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunun ardından teşekkür konuşması yapan Acarsoy, depremlerin Türkiye'de 10 ili etkilediğini söyledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin Suriye'yi de etkilediğini belirten Acarsoy, orada da yaşamını yitirenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Acarsoy, bu süreçte Türkiye'ye destek olan ülkeler ve BM'ye bağlı kuruluşlara teşekkür ederek "Bu zor zamandaki desteğiniz bize güç veriyor." dedi.

UNCTAD Ticaret ve Kalkınma Kurulu 73. İcra Oturumu Toplantısı, 15 Şubat'ta sona erecek.

Dünya Ticaret Örgütünün 8 Şubat'taki Malezya Ticaret Politikası Gözden Geçirme Toplantısı'nda oturum başkanı ve söz alan 40'a yakın üye, Türkiye'ye taziye dileklerini iletmiş, Türkiye ile dayanışma ve destek düşüncelerini paylaşmıştı.

Etiketler : bm ticaret ve kalkınma konferansı deprem türkiye suriye

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