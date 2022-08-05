Küresel tedarik zinciri baskıları 18 ayın en düşük seviyesine geriledi
Kaynak: AA
Fed, küresel tedarik zincirleri üzerindeki baskının, temmuzda Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini duyurdu.
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, ilk kez ocak ayında açıklamaya başladığı Küresel Tedarik Zinciri Baskı Endeksi'ni yayımladı.
Bankadan yapılan açıklamada, küresel tedarik zinciri üzerindeki baskıların temmuz ayında düşüş gösterdiği kaydedildi.
Son iki ayda gözlemlenen gevşemenin sürdüğüne işaret edilen açıklamada, küresel tedarik zincirleri üzerindeki baskının temmuzda Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilediği aktarıldı.
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