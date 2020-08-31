Kur'an-ı Kerim yakma alçaklığının ardından yeni provokasyon! 'Müslümanlar Yahudiler için tehdit'
İsveç'in Malmö kentinde, Cuma günü toplanan İslam karşıtı bir grup alçak bir provokasyonda bulunmuştu. Kur'an-ı Azimül Burhan'ı yaktıktan sonra görüntüleri de sosyal medyada paylaşan provokatörler, ülke genelinde büyük tepkiye neden olup Müslümanları provoke edip sokaklara dökmüştü. Malmö sokaklarının savaş alanına dönmesinin ardından, İsveç basını Müslümanların hassasiyetlerini gözetme yerine, yeni bir provokasyona imza atarak, 'Müslümanlar Yahudiler için bir tehdit oluşturuyor' algısı oluşturma çabasına girdi.
Aşırı sağ bir siyasi partinin üyeleri, geçtiğimiz Cuma günü erken saatlerde toplanarak, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'i yaktı.
Bu grubun provokasyonuna her zamanki gibi kınamalar ve rutin takip yapan polis damgasını vurdu. Ancak, saat 19.30'da toplanarak alçak eylemi protesto etmek isteyen yaklaşık 300 kişilik Müslüman gruba, polis sert müdahalede bulundu. Bunun üzerine giderek büyüyen grup, polise karşılık vermeye başladı, Malmö sokakları adeta savaş alanına döndü.
Daha önce de aynı eylemin yapıldığı ülkede, Müslümanların kutsal kitabının yakılmasından çok, bir grubun Yahudi karşıtı sloganlar atması konuşuluyor.
Ülkenin Svenska Dagbladet gazetesinde yer alan habere göre, Kur'an-ı kerime yönelik alçak saldırı nedeniyle sokağa dökülen Müslüman gruplardan bazıları, Yahudi karşıtı sloganlar attı. Haberde polisin şimdi sloganları, "etnik gruplara karşı kışkırtma" olarak görerek soruşturma başlatacağı belirtildi.
Olaylar sırasında bazı protestocuların, "Yahudiler, Muhammed'in ordusu geri dönüyor, Hayber'i hatırlayın" sloganları attığı görüntülerin, sosyal medyada paylaşıldığı ifade edildi.
YAHUDİ LOBİSİ HAREKETE GEÇTİ
Olayla ilişkin açıklama yapan Merkez Yahudi Konseyi sloganları 'Yahudilerin öldürülmesi ve tasfiyesi için çağrı' olarak yorumladı.
Hemen ardından, 'Müslümanlar Yahudilerin hayatını tehlikeye atıyor' algısı için açıklama ve haberler birbirini izledi.
İsveç'in üçüncü büyük şehri olan Malmö, aynı zamanda çoğu zaman ülkenin "en çeşitli" şehri olarak anılıyor.
(star.com.tr)
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