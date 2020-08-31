Aşırı sağ bir siyasi partinin üyeleri, geçtiğimiz Cuma günü erken saatlerde toplanarak, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'i yaktı.

Bu grubun provokasyonuna her zamanki gibi kınamalar ve rutin takip yapan polis damgasını vurdu. Ancak, saat 19.30'da toplanarak alçak eylemi protesto etmek isteyen yaklaşık 300 kişilik Müslüman gruba, polis sert müdahalede bulundu. Bunun üzerine giderek büyüyen grup, polise karşılık vermeye başladı, Malmö sokakları adeta savaş alanına döndü.

Daha önce de aynı eylemin yapıldığı ülkede, Müslümanların kutsal kitabının yakılmasından çok, bir grubun Yahudi karşıtı sloganlar atması konuşuluyor.

Ülkenin Svenska Dagbladet gazetesinde yer alan habere göre, Kur'an-ı kerime yönelik alçak saldırı nedeniyle sokağa dökülen Müslüman gruplardan bazıları, Yahudi karşıtı sloganlar attı. Haberde polisin şimdi sloganları, "etnik gruplara karşı kışkırtma" olarak görerek soruşturma başlatacağı belirtildi.

Olaylar sırasında bazı protestocuların, "Yahudiler, Muhammed'in ordusu geri dönüyor, Hayber'i hatırlayın" sloganları attığı görüntülerin, sosyal medyada paylaşıldığı ifade edildi.

YAHUDİ LOBİSİ HAREKETE GEÇTİ

Olayla ilişkin açıklama yapan Merkez Yahudi Konseyi sloganları 'Yahudilerin öldürülmesi ve tasfiyesi için çağrı' olarak yorumladı.

Hemen ardından, 'Müslümanlar Yahudilerin hayatını tehlikeye atıyor' algısı için açıklama ve haberler birbirini izledi.

İsveç'in üçüncü büyük şehri olan Malmö, aynı zamanda çoğu zaman ülkenin "en çeşitli" şehri olarak anılıyor.

(star.com.tr)