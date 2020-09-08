Kuralları Türkiye yazıyor! İngiltere'den Türk turizmine övgü

Kuralları Türkiye yazıyor! İngiltere medyasından Türk turizmine övgü dolu sözler
İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Telegraph, Türkiye'yi en güvenilir turistik ülkeler arasında gösterdi. Gazete Türkiye'nin, İngiliz Hükümeti'nin "güvenli ülkeler" listesindeki yerini koruduğunu yazdı.
İngiltere’nin ünlü gazetesi Telegraph, Türkiye’yi güvenilir turizm ülkesi olarak sayfalarına taşıdı.
Gazete Türkiye’nin, İngiliz Hükümeti’nin "güvenli ülkeler" listesindeki yerini korumayı başardığına dikkat çekti.
Haberde, Türkiye’nin her zaman İngiltere için önemli bir tatil bölgesi olduğu hatırlatıldı. Gidilmesi gereken 10 turistik nokta tek tek sıralandı.
Telegraph gazetesi,Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadelesindeki düşük enfeksiyon oranlarına dikkat çekti.
Ayrıca Türkiye’nin salgınla mücadelesinde, turizme ekstra bir güvenilirlik katmanı eklediği de belirtildi.
Haberde, Türkiye’nin İngiltere’nin "kırmızı liste"sinde olmadığı vurgulandı.
Gazete, Ölü Deniz, Bodrum, İstanbul, Karadeniz ve Marmaris'i de, gidilmesi gereken noktalar olarak gösterdi.
(TRT)
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