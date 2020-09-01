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01 Eylül 2020 Salı 19:21:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 19:21:00

Kudüs ve Filistin Müftüsü'nden, Türkiye'nin Filistin davasını destekleyici rolüne övgü

Kaynak: AA

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Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Türkiye'nin Filistin davasına yönelik destekleyici rolünden övgüyle söz etti.

Hüseyin'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Misyon Şefi Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, müftü Hüseyin'i Kudüs'teki makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, Büyükelçi Demirer'e İsrail işgali altındaki Filistin'in durumu hakkında bilgi veren müftü Hüseyin, Filistinliler ile Türkler arasındaki tarihi bağların derinliğini vurguladı.

Hüseyin, Arapları ve Müslümanları Filistin halkına karşı sorumluluklarını yerine getirmeye ve kutsallarını korumaya çağırarak, Türkiye'nin Filistin davasındaki destekleyici rolünden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi Demirer de görüşme sırasında Türk ve Filistin halklarını bir araya getiren güçlü ilişkilerin derinliğinden söz etti.

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