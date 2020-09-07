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07 Eylül 2020 Pazartesi 08:52:00 - Güncelleme:07 Eylül 2020 Pazartesi 08:59:00

“Kudüs mü? Ne Kudüs'ü?” Ben ne yaptım bakışı

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Trump'ın ‘Sırbistan elçiliğini Kudüs'e taşıyacak' sözlerinin ardından Sırp lider Vucic'in verdiği tepkiler ülkesinde ve dünyada olay oldu. Beyaz Saray'daki tavır, Vucic'in sinirlerini alt üst etti.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün ekonomik ilişkileri normalleştirme kararı alan Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic ve Kosova Başbakanı Abdullah Hoti ile Oval Ofis’te düzenlediği basın toplantısında, iki ülkenin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını açıklamıştı. 

Trump’ın bu açıklamayı yaptığı sırada, Vucic’in yüz ifadeleri dikkat çekti.

Akşam'ın haberine göre; Görüntülerde Vucic’in önünde duran anlaşma metninin sayfalarını karıştırarak, yan tarafında bulunan kişilere göz ucuyla baktığı görülüyor. “Direktno” isimli Sırp haber sitesinde çıkan “Kudüs mü? Ne Kudüs’ü?” başlıklı haberde, Beyaz Saray’daki görüşmelerde Sırp heyetin ya anlaşmanın maddelerine bakmadığı ya da bazı maddelerin bilgileri dışında eklendiği ifade edildi.

Beyaz Saray’daki tavır, Vucic’in sinirlerini alt üst etti. Vucic, kendisi için “sorgulandı” yorumunda bulunan Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova’ya “Gösterdiği terbiyesizlik, kendisi ve onu bu yere getirenler hakkındadır” karşılığı verdi. Bir süre sonra Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov telefonla arayıp Vucic ile görüştü.

DIŞİŞLERİ: BU TÜR ADIMLAR ATMAYIN

Dışişleri Bakanlığı Kosova’nın Kudüs’te büyükelçilik açma kararına ilişkin “Uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil eden bu adım hayal kırıklığı yaratmaktadır. Kosova liderliğine, BM kararlarına riayet ederek bu tür adımlardan kaçınması çağrısında bulunuyoruz” açıklamasında bulundu.

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