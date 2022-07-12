"Dünyanın baş belası"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Pazartesi günü Tayland kamu yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve olası sonuçlarını değerlendirdi.

Blinken, Moskova ile Kiev arasında devam eden çatışmanın mevcut dünya düzenini tehdit ettiğini söyledi. Blinken'e göre Rusya, "kurallara dayalı" dünya düzenine meydan okuyor ve Ukrayna'daki hedeflerine ulaşmasına izin verilirse, büyük ulusların küçük uluslara zorbalık yaptığı eski düzene geri dönüş yaşanabilir.

Mevcut uluslararası kuralların "temel anlayışlara" dayandığını söyleyen Blinken, egemenliğe, bağımsızlığa, toprak bütünlüğüne, insan haklarına saygının, BM merkezli düzenin temellerini oluşturduğunu savundu.

Rusya'nın 'Ukrayna'ya karşı saldırganlığının' tüm bunlara meydan okuduğunu söyleyen Blinken, "Eğer Rusya'nın yaptığı şeyi yapmasına izin verilirse bu, büyük ulusların küçük uluslara zorbalığını haklı çıkaran, büyük ulusların küçük uluslara zorbalık yaptığı bir dünyaya geri döneceğimiz anlamına gelir. Bu da dünya düzenindeki kuralların tam tersi bir düzen demek." dedi.

"MOSKOVA ULUSLARASI BİR BAŞ BELASI"

Moskova'nın 'uluslararası bir baş belası' olarak hareket ettiğini söyleyen Blinken, Pekin'in de bölgede artan saldırganlık ve içeride artan baskı ile düzene meydan okuduğunu ifade etti.

Blinken aynı zamanda, ABD'nin Çin ile ilişkilerini 'en önemli ve en karmaşık ilişkilerden biri' olarak nitelendirdi, Washington'un iki ülke arasındaki rekabete rağmen hala Pekin ile iş birliği yapmanın yollarını bulmayı umduğunu ifade etti.