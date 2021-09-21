VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Darbeye teşebbüs!
Doktorlardan omega önerisi!
Seçimlerin galibi Başbakan Trudeau oldu
Fransa'nın ABD'ye öfkesi dinmiyor
Ortak İmralı'yı gösterdi
ABD, Rus tatbikatını böyle yorumladı!
ABD'yi sadakatsizlikle suçladı
Laschet'ten Türkiye mesajı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 11 için alarm!
Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Hazırız
Başkan Erdoğan'dan 'lobi' uyarısı
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran açıklama
‘Kırmızı Araba' yola çıktı
Kolçak'ı dijital düetle anacak
Yeşilçam'daki dostluk KALMADI
Glüten alerjisini çölyak ile karıştırmayın
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 21 Eylül
Baş boyun kanserleri farkındalıkla aşılabilir
Çorba içerek sağlıklı kalın
Başkan Erdoğan'dan ABD'de peş peşe kritik görüşmeler
Başkan Erdoğan'dan öğrenci yurdu ve burs paylaşımı
Ermenistan: Türkiye ile üst düzey görüşmelere hazırız
Aşı olmayan ABD'ye giremeyecek
Başkan Erdoğan: Bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur
21 Eylül 2021 Salı 08:12:00 - Güncelleme:21 Eylül 2021 Salı 09:31:00

ABD'yi sadakatsizlikle suçladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Batı'da denizaltı krizi dalga dalga büyüyor. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD'yi "denizaltı anlaşması" nedeniyle "sadakatsizlikle" suçladı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan denizaltı anlaşmasının ardından ABD'yi sadakatsizlikle suçlayarak, 'Joe Biden yönetimi, 'Amerika geri döndü' diyerek tarihi bir mesaj vermişti ama şu an bunu sorguluyoruz. Amerika geri döndü ne demek, ABD Amerika'ya mı başka bir yere mi döndü bilmiyoruz.' dedi.

AA'da yer alan habere göre BM 76. Genel Kurulu Görüşmeleri için New York'ta bulunan Michel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından imzalanan ve 'AUKUS' olarak bilinen anlaşmaya tepki gösterdi.

Trump yönetimi için 'AB'nin onun için yararlı bir müttefik olmadığı çok açıktı.' değerlendirmesinde bulunan Michel, Biden yönetimine ise 'Joe Biden yönetimi, 'Amerika geri döndü' diyerek tarihi bir mesaj vermişti ama şu an sorguluyoruz. Amerika geri döndü ne demek, ABD Amerika'ya mı başka bir yere mi döndü bilmiyoruz.' sözleriyle tepki gösterdi.

Michel, "Müttefikler için temel ilke şeffaflık ve güvendir ve bunlar bir arada olur. Peki biz ne görüyoruz? Net bir şekilde şeffaflık ve sadakat eksikliği gözlemliyoruz.' dedi.

Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalan AUKUS anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransız Naval Group'la vardığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği açıklanmıştı.

Etiketler : Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel AABD AB Jean-Yves Le Drian
Yeni nesil Aşk-ı Memnu

Yeni nesil Aşk-ı Memnu
Kendimi geliştirdim

Kendimi geliştirdim
Orkestrasına sahip çıktı

Orkestrasına sahip çıktı
Sağlıklı buluşma

Sağlıklı buluşma
Düğünümü tüm dünya konuşacak

Düğünümü tüm dünya konuşacak
ABD'li yıldız Bodrum'da

ABD'li yıldız Bodrum'da
Romantizm rüzgarı

Romantizm rüzgarı
Hem çekti hem oynadı

Hem çekti hem oynadı
Hollywood yıldızı İstanbul'da

Hollywood yıldızı İstanbul'da

EN ÇOK OKUNAN HABERLER