Kritik toplantı öncesi Başkan Erdoğan'dan ilk temas!
NATO Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Letonya Cumhurbaşkanı Levits ve Macaristan Başbakanı Orban ile de bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de ikili temaslarına başladı.
Erdoğan, Staitenberger Otel'de Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme 25 dakika sürdü.
LİTVANYA CUMHURBAŞKANI NAUSEDA İLE GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüştü.
LETONYA CUMHURBAŞKANI LEVİTS İLE GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile de bir araya geldi.