Kritik toplantı öncesi Başkan Erdoğan'dan ilk temas!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de ikili temaslarına başladı.

Erdoğan, Staitenberger Otel'de Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme 25 dakika sürdü.

LİTVANYA CUMHURBAŞKANI NAUSEDA İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüştü.

LETONYA CUMHURBAŞKANI LEVİTS İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile de bir araya geldi.