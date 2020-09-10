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10 Eylül 2020 Perşembe 10:02:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 10:02:00

Kritik toplantı bugün... NATO Doğu Akdeniz için toplanıyor

Kaynak: AA

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NATO, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi görüşmek üzere bugün bir araya geliyor.

Doğu Akdeniz'de çatışma riskini bertaraf etmek için NATO devreye girdi ancak Yunanistan masaya oturmaya yanaşmıyor. Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" görüşüleceği toplantının bugün gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Türk ve Yunan taraflarının NATO çatısı altında görüşmesi için askeri yetkililer temaslara başladı.

Ancak Atina yönetimi işi yokuşa sürüyor. Salı günü yapılması planlanan toplantı ertelenmişti. Toplantının bugün NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

FRANSA DA KORSİKA’DA AKDENİZ TOPLANTISI YAPACAK

Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını arttırmayı tercih eden Fransa ise kendi bloğunu oluşturma gayretinde... Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, NATO toplantısıyla aynı gün Akdeniz'de sınırı olan İspanya, Portekiz, İtalya, Malta ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderlerini ağırlayacak.

Liderler Korsika adasında, Doğu Akdeniz gerilimi ve Türkiye gündemi ile toplanacak.

MACRON-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ

Zirve öncesinde Macron'un Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile de baş başa görüşmesi bekleniyor. İkilinin, Rafael tipi savaş uçakları başta olmak üzere Fransa'nın Yunanistan'a silah satışını da öngören askeri işbirliği anlaşmasını imzalaması öngörülüyor.

Bu adım, NATO kulislerinde uzlaşma niyetinde olmayan Yunanistan'ın Türkiye'yi sıkıştırma çabası olarak yorumlanıyor.

"ATİNA HUKUKU ÇARPITIYOR"

Türkiye ise diyalog çağrılarını sürdürüyor. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, İngiliz The Guardian gazetesine yazdığı mektupta, Atina yönetiminin uluslararası hukuku çarpıttığını anlattı. Türkiye'nin 2003'ten bu yana eşit şartlarda müzakere çağrılarına Yunanistan'ın samimi cevap vermediğini yazdı.

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