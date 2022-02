Kritik görüşme başladı

Ukrayna - Rusya savaşında 5'inci güne girilirken bölgeden çatışma ve bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor. Başkent Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut Rus füzesinin hedefi oldu. Kiev'de ve Harkiv güne patlama sesleri ile uyanırken Ukrayna lideri Zelenski'den 'önümüzdeki 24 saat kritik' açıklaması geldi.

Ukrayna savaşında öldürülen en genç kurbanlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Mariupol kentinden gelen yürek burkan fotoğraflar pek çok çocuğun bomba ve mermilerin hedefi olduğunu gözler önüne serdi.

Lyashko, Rus birliklerini sivilleri hedef aldıkları için 'terörist' olarak nitelendirdi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

13:10 Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin bugün kurmaylarıyla ekonomiyle ilgili bir toplantı yapacak.

13:04 Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler Ukrayna-Belarus sınırında başladı.

12:43 NATO üyesi Bulgaristan, hafta sonu tüm Rus uçaklarına sahasını kapattığını açıkladı. Bulgaristan ayrıca, Ukrayna'ya Rus işgalcilerin önünü kesmek için askeri yardım göndereceğini de duyurdu.

12:30 Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 422 bin mültecinin komşu ülkelere geçtiğini, 102 sivilin öldüğünü bildirdi.

12:00 Ukrayna lideri Zelenskiy, 'Kendi kabiliyetimizin farkında değildik. Müttefiklerimizle her bir konuşmada dünyada Ukraynalıların kim olduğunu gösteriyoruz' dedi. Zelenski sözlerine şöyle devam etti: Bizim müttefiklerimizle her bir konuşmamızda, Ukraynalıların kim olduğunu gösteriyoruz. Şu an bir düşünün, Rusya saldırısından sadece 4 gün sonra 16 Ukraynalı çocuk öldü, 45 çocuk yaralandı. Rus işgalcilerin yaptığı her bir suç bizi daha fazla birleştiriyor.

Zelenskiy ayrıca 'acil AB üyeliği' talep ettiklerini duyurdu.

12:00 Zelenskiy'in ofisi: Müzakerelerde ateşkes sağlanmasını ve Rus askerlerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep edeceğiz.

11:47 İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus kara birliklerinin Kiev'in kuzeyine 30 km kala Ukrayna kuvvetleri tarafından yavaşlatıldığını açıkladı

11:40 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna heyetinin Belarus sınırına ulaştığı kaydedildi

11:30 Rusya'nın gece boyunca saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv kentinde anaokulunun bulunduğu bir binaya roket isabet ettiği belirtildi.

11:25 Rusya: Ukrayna'yla mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz.

11:18 Rus rublesinin dolar karşısında yüzde 21,64 değer kaybetmesi üzerine dolar/ruble paritesi 100'e çıktı.

11:10 Ukrayna, Rus güçlerinin yaklaşık 5 bin 300 asker kaybettiğini açıkladı

10:49 Letonya hükümeti, vatandaşlarına isterlerse Ukrayna'da savaşma izni verdi

10:32 Rusya Maliye Bakanlığı, Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirdi.

10:25 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın hava sahasının tamamının Rusya'nın kontrolü altına alındığını bildirdi.

10:24 Rus rublesinin dolar karşısında yüzde 8,43 değer kaybetmesi üzerine dolar/ruble paritesi 90'a çıktı.

10:23 Rusya Savunma Bakanlığı Rus birlikleri'nin Ukrayna'nın güney doğusunda bulunan Berdyansk ve Enerhodar kentlerini ele geçirdiğini açıkladı.

09:51 Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden 5 kilometrelik Rus askeri konvoyu uzaydan görüntüledi.

09:50 Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 20'ye yükseltti (Önceki: %9,5)

09:40 Avustralya hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Güvenlik Konseyi üyelerine ülkeye giriş yasağı getirdi.

09:30 İngiltere, vatandaşlarının Rusya Merkez Bankası ile her türlü işlemlerini yasakladı.

09:25 Ukrayna Sağlık Bakanlığı: Rusya'nın saldırılarında 14'ü çocuk 352 sivil hayatını kaybetti. 116'sı çocuk bin 684 kişi yaralandı.

08:57 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne göre Kiev, Ukrayna'nın kontrolü altında. Açıklamada, 'Rusya'nın burayı işgal etmeye yönelik tüm çabaları başarısız oldu' denildi.

08.50 Belarus Dışişleri Bakanlığı müzakereler için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Açıklamada 'heyetlerin gelmesi bekleniyor' denildi.

08:46 Japonya, Rus bankaların uluslararası para transferi SWIFT sisteminden çıkarılması yaptırımına katılacak. Saldırının "uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini" belirten ve bunu şiddetle kınadığını yineleyen Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Putin ile bazı hükümet yetkililerinin mali mal varlıklarının dondurma kararı aldıklarını açıkladı.

08:33 Sputnik: Rusya ile görüşmelerde bulunacak Ukrayna heyeti Belarus'a ulaştı.

08:12 Rus basınında yer alan haberlere göre, Belarus nükleer olmayan statüden vazgeçme teklifini onayladı.

08:10 Rusya Merkez Bankası, bugünden itibaren yabancı yatırımcıların hisse satmasını askıya alma kararı verdi.

07:23 Rusya iletişim denetleme kurumu Roskomnadzor, Ukrayna'nın kurduğu savaş esirleri sitesine erişimi engelledi. Ukraynalı yetkililer bu sitede öldürülen veya esir alınan Rus askerlerine dair fotoğrafları ve belgeleri yayınlıyordu. Ukrayna bu internet sitesini, askerlerin Rusya'daki yakınlarının bu bilgilere erişebilmesi için kurduğunu açıklamıştı.

07:17 Raporlar, Belarus'un Rus işgalini desteklemek için Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlandığını iddia ediyor. Washington Post ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde konuşlandırmanın en kısa sürede başlayabileceğini söyledi. Yetkili 'Minsk'in artık Kremlin'in bir uzantısı olduğu çok açık' dedi.

06:29 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BMGK'nın Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmekten sorumlu tutma konusunda kritik bir adım attığını belirterek, "Güvenlik Konseyi bu hesap verebilirlik yolunda önemli bir adım attı. On yıllardır ilk kez Genel Kurul'da Acil Durum Özel Oturumu çağrısında bulundu" dedi.

06:06 Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD başkanı Biden'in bugün batılı müttefikler ve ortaklarla Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili gelişmeleri tartışmak ve birleşik müdahaleyi koordine etmek için TSİ 19.15'te bir görüşmeye ev sahipliği yapacağı bilgisine yer verildi.

06:05 Rus güçleri, liman şehri Berdyansk'taki tüm kamu binalarının kontrolünü ele geçirdi. Daha önce Melitopol'ün de kontrolünü ele alan Moskova, böylelikle Kırım ile Donbass bölgesini karadan birleştirmeye bir adım daha yaklaşmış oldu.

06:01 Ukrayna devlet özel iletişim servisi bir füzenin Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut binasına çarparak yangına neden olduğu bildirildi.

05:49 İngiltere Başbakanı Boris Johnson , Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık kaynakları görüşme ile ilgili ülke basınına şu açıklamada bulundu;

'Zelenski, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok önemli bir dönem olduğuna inandığını söyledi. Başbakan, İngiltere ve müttefiklerinden savunma yardımının Ukrayna'ya ulaşmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.'

05:25 Ukrayna devlet özel iletişim servisi, Pazartesi sabahı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve Harkiv'da patlama seslerinin duyulduğunu söyledi.

05:21 BM Güvenlik Konseyi, 1982'den bu yana ilk kez Ukrayna için acil olarak toplanacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Acil Durum Özel Oturumu bugün yapılacak.

04:49 Ukrayna devlet özel iletişim servisi, Belarus'tan gelen savaşçıların Ukrayna'ya doğru yola çıktığını söyledi.

04:20 Japonya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve önemli Rus hükümet yetkililerinin mali varlıklarını dondurma kararı aldı.

03:30 Rusya Tur Operatörleri Birliği(ATOR), Rusya dışında 150 bin Rus turistin bulunduğunu ve 27 bin Rus vatandaşının hava kısıtlamaları nedeniyle ülkeye dönüş yapamadığını duyurdu.

02:57 Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Zelenski, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok kritik olduğunu söyledi.

01:50 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yerel saatle 23.50 (TSİ 00.50) itibarıyla ülkenin kuzeyindeki Rus saldırıları genel olarak başarısız oldu. Fakat Rusya güneyde bazı başarılar elde etti. Özellikle Azak Deniz kıyısındaki Berdiansk kentinde kontrol Rusların eline geçti.

00:35 Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Ukrayna'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Rusya aleyhine dava açtığını ve Divan'dan "acil tedbir kararı" talep ettiğini açıkladı.

00:26 Avrupa Birliği'nin hava sahası yasağının ardından Rus havayolu şirketi Aeroflot, Avrupa ülkelerindeki tüm destinasyonlarını iptal ettiğini açıkladı.

00:00 Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, BMGK'da yaptığı açıklamada, şehirlerinin her gün bombalandığını belirterek, "Saldırgan ülkenin temsilcisine şunu söylemek istiyorum. Şu anda Ukrayna şehirlerindeki genel uyarıyı biliyor musunuz? 'Dikkat, dikkat! Hava saldırısı' Lütfen fotoğraflara bakın, neler oluyor görün! Sabah akşam bombalanıyor şehirlerimiz. Rusya saldırganlık konusunda kararlı. Üstelik ilk planları başarısız oldu. Herkes de farkında başarısız olduğunu. Bu başarısızlık, Rus liderliğinin yerleşim yerlerine ağır bombardıman emri vermesine yol açtı. Bu çok endişe verici. Çünkü Rus başkan nükleer şantaja başvurmaya karar verdi. Dünya bu tehdidi ciddiye almak zorunda. Ukrayna'da en az 16 çocuk öldürüldü. Bombalı saldırılar nedeniyle hastaneler hizmet veremiyor. Bebekler sığınaklarda dünyaya geliyor" ifadelerini kullandı.

- DONBAS KRİZİ VE RUSYA'NIN ASKERİ MÜDAHALESİ

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.