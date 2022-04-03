Kremlin: Ukrayna'daki askeri operasyon tüm hedeflerine ulaşacak

Kremlin'den son açıklama: Ukrayna'daki operasyon tüm hedeflerine ulaşacak
Kremlin'den yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki askeri operasyon tüm hedeflerine ulaşacak" ifadeleri yer aldı. Rusya-Ukrayna arasında süren barış görüşmelerine ilişkin, "Moskova ve Kiev'in görüşmelerin sonucu olarak bir belge imzalamasını umuyoruz" denildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 39. gününde devam ederken, Kremlin'den Ukrayna'daki 'askeri operasyona' ilişkin yeni açıklamalar geldi.
Kremlin açıklamasında, "Ukrayna'daki askeri operasyon tüm hedeflerine ulaşacak" ifadeleri kullanıldı.
Rusya-Ukrayna arasında süren barış görüşmelerine ilişkin, "Moskova ve Kiev'in görüşmelerin sonucu olarak bir belge imzalamasını umuyoruz" ifadeleri kullandı.
Rus gazı dışında başka şeyler içinde Ruble döneminin başlamasının mümkün olduğu belirtildi ve "Putin'e uygulanan yaptırımlar Batı'nın ne kadar 'çılgın' davranabileceğini gösterdi" denildi.
Açıklamada, "ABD istesin ya da istemesin Avrupa Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda" ifadelerine yer verildi.
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